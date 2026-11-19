Ngày 18/11, Công an TP Đồng Nai xác nhận Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, ngụ xã Định Quán) là nghi phạm dùng súng bắn vào đầu ông N.M.C. (SN 1978), Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, tại trụ sở công ty vào chiều 17/11, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà﻿, nơi giám đốc công ty bị bắn trọng thương. Ảnh: Nguyễn Tiến

Rời nhà trong trạng thái bình thường

Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong vào tối 18/11, tại nhà riêng của Nguyễn Thanh Tuấn ở ấp Phú Hiệp, xã Định Quán có nhiều người thân, hàng xóm và người quen đến thăm viếng, chia buồn và phụ giúp gia đình lo hậu sự cho nghi phạm.

Căn nhà của Nguyễn Thanh Tuấn ở ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, nơi gia đình tổ chức tang lễ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Trao đổi với phóng viên, chị L. (vợ Nguyễn Thanh Tuấn), cho biết vợ chồng chị có hai con gái, một người 24 tuổi và người còn lại đang học lớp 12. Bản thân chị hoàn toàn bất ngờ khi biết tin vì trước khi xảy ra vụ việc, chồng chị vẫn sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện nào khác lạ.

Chị L. buồn bã kể: Trưa 17/11, do xe của con bị hư nên chị về nhà muộn, khoảng 12h mới về đến nơi. Sau đó, cả gia đình cùng ăn cơm. Trong bữa ăn, Tuấn dặn vợ con để cho mình nghỉ ngơi, đến khoảng 12h45 thì gọi dậy để Tuấn đi công việc.

Trước khi rời nhà, Tuấn còn nói trong túi chỉ có 200.000 đồng rồi yêu cầu vợ đưa thêm tiền để mua đồ.

“Lúc anh Tuấn đi, mọi chuyện vẫn bình thường, ảnh không nói gì khác lạ. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, cũng không ngờ ảnh lại suy nghĩ đến bước đường cùng như vậy. Thật sự, tôi rất sốc”, chị L. bộc bạch.

Người thân, hàng xóm đến nhà Nguyễn Thanh Tuấn tối 18/11 để phụ giúp gia đình lo hậu sự. Ảnh: Nguyễn Tiến

Gia đình, người thân lo hậu sự cho Nguyễn Thanh Tuấn. ﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Khoảng hơn một giờ sau, gia đình nhận được tin. Một người quen tại bệnh viện liên hệ với người thân trong gia đình để thông báo, sau đó tin xấu mới được chuyển đến chị.

Hàng xóm bàng hoàng trước sự việc

Có mặt tại nhà Tuấn tối 18/11, chị H., một người hàng xóm, cho biết rất bất ngờ khi nghe tin về vụ việc.

Theo chị H., trong cuộc sống thường ngày, Tuấn là người vui vẻ, hòa đồng với bà con lối xóm, thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Tuấn thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ những người già yếu, có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, khi nghe tin Tuấn liên quan đến vụ việc, bà con trong xóm ai cũng bàng hoàng”, chị H. chia sẻ.