Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 15/11/2026

Ngày 15/11, hầu khắp các địa phương ở miền Bắc ban ngày trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29°C, có nơi vượt ngưỡng 30°C. Trời còn lạnh về đêm và sáng.

Thời tiết Hà Nội trong ngày 15/11 cũng có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động 27-29°C. Đến đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm còn 19-21°C, trời lạnh.

Ngày 15/11, Hà Nội nắng 29°C, đêm không mưa. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết miền Trung trong ngày 15/11 cũng tương đối thuận lợi khi mưa rào và dông chỉ còn xảy ra ở một vài nơi, lượng mưa không lớn.

Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Cũng trong ngày 15/11, thời tiết TP.HCM phổ biến có nắng. Tuy nhiên, đến chiều tối và đêm, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông ở vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở TP.HCM dao động 24-26°C, cao nhất 32-34°C.

Mặc dù mưa dông không xuất hiện trên diện rộng nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 15/11/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, khu Tây Bắc 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, miền Tây chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.