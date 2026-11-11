Dự báo thời tiết ngày 11/11: Miền Bắc rét nhất dưới 11°C, miền Trung mưa lớn

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 11/11/2026

Từ nay đến đêm 11/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục hứng mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ trên 280mm.

Cùng thời gian này, TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày 11/11, nhiều nơi ở miền Trung mưa to đến rất to và dông. (Ảnh minh hoạ)

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Cũng trong ngày 11/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ cao nhất dao động 19-24°C; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 13-17°C, vùng núi cao có nơi rét đậm dưới 11°C.

Từ đêm 11/11, Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Đông Bắc Bộ ngày 12/11 mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 11/11/2026

TP Hà Nội không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, có nơi trên 22°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi cao có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị) mưa vài nơi, trong đó, Bắc Quảng Trị có mưa, rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to, riêng TP Huế mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, TP Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, phía Nam có nơi trên 20°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Đông mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.