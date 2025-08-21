Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ được long trọng tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h. Lễ diễu binh, diễu hành có sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Sự kiện còn có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ một số quốc gia khách mời.

Nhằm giúp người dân có phương án đi lại phù hợp nhất khi tham gia các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã phát đi bản tin dự báo thời tiết trong khoảng thời gian này, từ 21/8 đến 5/9.

Dự báo ngày diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cả nước đón nắng. (Ảnh minh hoạ: Nam Nguyễn(

Cơ quan khí tượng thông tin, từ nay đến cuối tháng 8, Hà Nội và các tỉnh, thành thuộc khu vực Bắc Bộ nhiều ngày hứng mưa và chưa ghi nhận nắng nóng.

Theo đó, từ 21-23/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa. Tuy nhiên, mưa không kéo dài trong cả ngày mà tập trung nhiều về đêm và sáng, vùng núi cục bộ mưa to đến rất to. Trong 2 ngày 24 và 25/8, khu vực này mưa giảm, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34°C.

Từ sau ngày 26/8 đến 31/8, Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông gia tăng trở lại trên diện rộng. Người dân cần đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng. Thời tiết những ngày này mát mẻ hơn với nhiệt độ cao nhất dao động 30-33 độ, giảm 1°C so với thời kỳ trước.

Ngày 21-23/8, Trung Bộ trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Từ 24-31/8, dải đất miền Trung khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng trở lại, kết thúc nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm nhẹ về ngưỡng 31-34°C. Trong đó, Thanh Hóa-Huế từ sau 26/8 có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Từ nay đến cuối tháng 8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiều ngày mưa dông, tập trung vào buổi chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở cao nguyên Trung Bộ phổ biến 28-31°C, Nam Bộ 31-34°C.

Trong các ngày từ 1-5/9, thời tiết cả nước có nhiều biến đổi và diễn biến tương đối thuận lợi khi người dân bước vào kỳ nghỉ lễ và tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 cũng như ngày tựu trường của học sinh cả nước.

Theo dự báo, sau những ngày mưa dông diện rộng, trong thời kỳ này, Bắc Bộ, Trung Bộ ban ngày trời nắng, xác suất mưa thấp. Chiều tối và đêm có thể mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.

"Hiện nay, ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có các nhiễu động hoạt động mạnh có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới/bão, sau đó khả năng di chuyển vào Biển Đông, tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ sau ngày 25/8. Mọi người cần chú ý theo dõi các bản tin cập nhật thời tiết của cơ quan khí tượng", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo.