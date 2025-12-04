Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 4/12/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Ngày 4/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18°C, vùng núi Bắc Bộ 13-15°C, có nơi dưới 12°C.

Ngày 4/12, miền Bắc có nơi mưa rét. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Thời tiết Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất dao động 15-18°C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ nay đến hết đêm 4/12, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ nay đến hết ngày 4/12, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ đêm 4/12, mưa lớn giảm dần.

Ngoài ra, ngày 4/12, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ mưa to trên 90mm.

Từ 5/12, mưa lớn ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/12/2025

TP Hà Nội ngày mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi 13-15°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc ngày mưa vài nơi. Phía Nam mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, phía Nam có nơi 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong đó, phía Đông tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27°C, phía Nam 28-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.