Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 28/2/2026

Ngày 28/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 18°C. Đến trưa chiều trời nắng , nhiệt độ tăng lên cao nhất ở Đông Bắc Bộ 26-29°C, Tây Bắc Bộ 28-31°C..

Cùng ngày, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngày 28/2, miền Bắc hửng nắng. (Ảnh minh hoạ)

Đêm 28/2 và ngày 1/3, mưa rào và dông còn xuất hiện một vài nơi ở các địa phương trên, trong đó, khu vực Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa rào rải rác.

Các khu vực khác trên cả nước kết thúc đợt mưa trái mùa, chuyển mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng tới sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 28/2/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.