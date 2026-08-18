Dự báo thời tiết 18/8: Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn, đề phòng ngập lụt, sạt lở

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 18/8/2026

Từ nay đến ngày 19/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-140mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ.

Từ đêm 19/8 đến ngày 21/8, các khu vực trên tiếp tục mưa vừa, mưa to, lượng mưa dao động 90-160mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Trong đó, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Lào Cai, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 100mm.

Ngày 18/8, miền Bắc mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Tổng lượng mưa cả đợt tính từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8 phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi trên 450mm/đợt; các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn 100-200mm/đợt, cục bộ trên 300mm/đợt.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, ngày 18/8, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì trạng thái nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Ngày 19/8, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có thể kết thúc.

Cũng trong ngày 18/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 18/8/2026

TP Hà Nội ngày mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31-34°C, có nơi trên 34°C, phía Nam 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM có lúc mưa rào và dông, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.