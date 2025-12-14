Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 14/12/2025

Ngày 14/12, không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Thời tiết miền Bắc còn mưa vài nơi, trời rét sâu, có nơi rét đậm. Trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Bắc Trung Bộ trời cũng chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ cũng giảm sâu, dao động 11-14°C, Bắc Trung Bộ 12-15°C.

Ngày 14/12, Hà Nội trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14°C.

Chi tiết nhiệt độ thấp nhất và nhiệt độ trung bình ngày ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. (Nguồn: NCHMF)

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 14/12, Nghệ An đến TP Huế mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm. Nguy cơ mưa có cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 80mm chỉ trong 3 giờ.

Cùng ngày, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 14/12, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế xu hướng giảm dần.

Thời tiết cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tương đối thuận lợi khi đêm mưa vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ 18-21°C, cao nhất 26-29°C. Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, cao nhất 30-33°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/12/2025

TP Hà Nội mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C. Nhiệt độ cao nhất 18-20°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trong đó, nam đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi và trung du 9-12°C, có nơi dưới 7°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc chuyển rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, phía Nam có nơi 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 17-20°C, phía Nam có nơi trên 21-23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, ngày có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, phía Nam có nơi trên 25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, phía Nam có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.