Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 13/12/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 13/12, đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ 13/12, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ ngày 13-14/12 rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ đêm 13/12, Bắc Trung Bộ chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng dao động 11-14°C, Bắc Trung Bộ 12-15°C.

Dự báo thời tiết ngày 13/12, miền Bắc mưa rét diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Thời tiết Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông trong ngày 13/12, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 13/12 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội phổ biến 12-14°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên ngày 13/12, Đông Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ và phía Đông các tỉnh Sơn La, Lào Cai mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Chiều và đêm 13/12, Thanh Hóa đến TP Huế mưa vừa, mưa to, lượng mưa 20-50mm, cục bộ mưa rất to trên 80mm.

Từ 14/12, mưa lớn ở những khu vực trên xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, từ đêm 13/12 đến hết đêm 14/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi trong ngày 13/12.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 13/12/2025

TP Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 19-21°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, trong đó khu vực Tây Phú Thọ và phía Đông các tỉnh Sơn La, Lào Cai mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, từ chiều rét đậm diện rộng, có nơi rét hại. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, có nơi trên 21°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi và trung du 14-16°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào rải rác, từ chiều mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, phía Nam có nơi trên 25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C, phía Nam 29-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, miền Đông có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.