Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 11/6/2026

Trong ngày 11/6, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các địa phường từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm.

Thời tiết các khu vực khác ở Bắc Bộ phổ biến ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33°C, chiều tối và đêm mưa rào và dông xuất hiện ở một vài nơi.

Ngày 11/6, miền Bắc nhiều nơi đón nắng, nhiệt độ cao nhất trên 33°C. (Ảnh minh hoạ)

Mưa rào và dông cũng xuất hiện rải rác ở khu vực từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ, lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Các khu vực khác trên cả nước gồm duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối, lượng mưa gia tăng, các khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Từ 12-14/6, Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, trong đó, đồng bằng ngày 13-14/6 nắng nóng diện rộng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 11/6/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Tây Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.