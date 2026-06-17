Dự báo phổ điểm Toán 2026 tăng, điểm chuẩn đại học sẽ biến động ra sao?

Phổ điểm môn Toán tốt nghiệp THPT 2026 được dự báo sẽ dịch chuyển rõ rệt so với năm trước, với đỉnh phổ tăng lên, tỷ lệ điểm dưới trung bình giảm mạnh và phổ điểm có khả năng tập trung nhiều ở khoảng điểm trung bình khá. Đây được xem là yếu tố có thể tác động trực tiếp đến điểm chuẩn đại học năm nay.

ThS Nguyễn Văn Quý - Giáo viên luyện thi THCS - THPT tại Hà Nội, nhận định phổ điểm môn Toán năm nay nhiều khả năng tập trung ở khoảng 5-7 điểm, trong đó đỉnh phổ rơi vào khoảng 5,75-6,25 điểm.

Đề thi năm nay được thiết kế theo hướng phù hợp hơn với mặt bằng chung của thí sinh. Phần kiến thức cơ bản và mức độ trung bình - khá vừa sức, giúp học sinh có nền tảng kiến thức ổn định không gặp nhiều khó khăn để đạt mức điểm xét tốt nghiệp.

“Tôi dự đoán số thí sinh bị điểm liệt môn Toán sẽ rất hiếm, đồng thời tỷ lệ thí sinh dưới 5 điểm sẽ thấp hơn đáng kể so với năm trước”, ông Quý nói.

Phân tích cụ thể hơn, giáo viên này dự báo nhóm thí sinh đạt từ 0-3 điểm chỉ chiếm khoảng 3%; nhóm 3-4 điểm khoảng 7% và nhóm 4-5 điểm khoảng 15%.

Trong khi đó, nhóm điểm trung bình và trung bình khá được dự đoán chiếm tỷ trọng lớn nhất. Cụ thể, khoảng 25% thí sinh đạt từ 5-6 điểm và khoảng 20% đạt từ 6-7 điểm.

“Điều này cho thấy phổ điểm năm nay sẽ tập trung nhiều ở vùng điểm an toàn, tạo cơ hội rõ ràng hơn để học sinh đạt mức điểm trung bình và trung bình khá”, ông Quý nhận định.

Đáng chú ý, nhóm điểm cao được dự báo sẽ dày hơn so với năm 2025. Theo ông Quý, khoảng 15% thí sinh có thể đạt từ 7-8 điểm, 10% đạt từ 8-9 điểm và khoảng 5% đạt từ 9-10 điểm.

“Đây là sự khác biệt đáng kể nếu so với năm ngoái, khi phổ điểm môn Toán thấp hơn rõ rệt. Năm 2025, hơn 56% thí sinh có điểm dưới trung bình và có tới 777 thí sinh bị điểm liệt”, ông Quý phân tích.

Thầy Trần Mạnh Tùng - Giáo viên dạy Toán tại Hà Nội, cho rằng phổ điểm năm nay sẽ “đẹp hơn” đáng kể so với năm trước. Theo dự báo của thầy Tùng, điểm trung bình môn Toán sẽ tăng lên, kéo theo đỉnh phổ dịch chuyển sang bên phải. Nếu như năm ngoái, đỉnh phổ ở mức khoảng 4,75 điểm thì năm nay có thể tăng lên ngưỡng 6-6,5 điểm.

Vị giáo viên này cũng dự đoán học sinh có học lực trung bình sẽ đạt khoảng 6-7 điểm; học sinh khá đạt từ 7-8 điểm; trong khi nhóm học sinh giỏi có thể đạt từ 8-9 điểm.

“Số lượng bài thi đạt 8 và 9 điểm sẽ tăng lên đáng kể, nhưng điểm từ 9,5-10 sẽ không quá nhiều” , thầy Tùng nhận định.

Theo thầy Tùng, phổ điểm năm nay nhiều khả năng sẽ hình thành theo cấu trúc “6 + 3 + 1”, tương ứng với khoảng 6 điểm dành cho nhóm thí sinh nắm vững kiến thức cơ bản, 3 điểm cho các câu hỏi vận dụng và 1 điểm dành cho nhóm học sinh xuất sắc.

Từ các dự báo của giáo viên, có thể thấy phổ điểm môn Toán tốt nghiệp THPT 2026 được kỳ vọng sẽ có sự chuyển biến tích cực: số bài thi dưới trung bình giảm mạnh, tỷ lệ điểm liệt ở mức rất thấp, trong khi nhóm điểm từ 7 trở lên tăng đáng kể.

Nếu dự báo này trở thành hiện thực, phổ điểm môn Toán năm nay không chỉ phản ánh sự thích nghi tốt hơn của thí sinh với chương trình và cấu trúc thi mới, mà còn có thể tạo ra sự cạnh tranh đáng kể ở nhóm ngành, trường đại học có điểm chuẩn cao khi số lượng thí sinh đạt điểm khá, giỏi tăng lên.