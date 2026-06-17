Vừa qua, tập đoàn Morinaga Milk phối hợp cùng tổ chức NGO quốc tế Plan International (Plan International Japan và Plan International Vietnam) triển khai dự án “Smiles & Health for Children” giai đoạn 3 (từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026).

Trong khuôn khổ dự án, tập đoàn đã hoàn thành việc xây dựng các khu bếp ăn học đường tại tỉnh Lai Châu (khu vực miền Bắc Việt Nam). Nhân dịp công trình hoàn thiện, Morinaga Milk đã tổ chức lễ bàn giao tại địa phương và trao tặng công trình cho Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Lễ bàn giao có sự tham dự của các em học sinh mầm non, tiểu học, đại diện nhà trường, phụ huynh, chính quyền địa phương cùng 11 nhân viên của Tập đoàn Morinaga Milk đến từ Nhật Bản.

Dự án được triển khai nhằm góp phần giải quyết các vấn đề xã hội tại Việt Nam và nâng cao chất lượng sống của trẻ em thông qua thế mạnh của Morinaga Milk trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe. Trong giai đoạn này, đối tượng thụ hưởng được mở rộng đến học sinh tiểu học. Trong suốt khoảng 12 tháng, Morinaga Milk đã triển khai chương trình hỗ trợ toàn diện cả về cơ sở vật chất lẫn giáo dục tại các trường tiểu học và mầm non thuộc khu vực miền núi tỉnh Lai Châu.

Ngoài việc cải thiện chất lượng bữa ăn học đường - nguồn dinh dưỡng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em, dự án còn hướng tới việc nâng cao động lực đến trường của học sinh, đồng thời xây dựng mô hình “tự vận hành”, giúp các kiến thức về dinh dưỡng được duy trì và áp dụng không chỉ trong nhà trường mà còn lan tỏa đến từng gia đình và cộng đồng địa phương.

Tại buổi lễ, các em học sinh vùng cao đã biểu diễn tiết mục văn nghệ chào mừng, thể hiện tinh thần vượt qua những khó khăn về địa lý để theo đuổi con đường học tập. Sau đó, các em học sinh và nhân viên Morinaga Milk đã cùng tham gia nhiều hoạt động giao lưu như múa sạp, nhảy dây tập thể, chơi bóng bay giấy Kamifusen truyền thống của Nhật Bản và tô màu.

Trong chuyến tham quan khu vực bếp ăn và không gian dùng bữa vừa hoàn thành, nhiều em học sinh đã vui vẻ chia sẻ rằng bữa ăn ở trường “rất ngon”. Những nụ cười rạng rỡ của các em cùng món quà là những chiếc nón lá truyền thống Việt Nam được trao tặng cho các nhân viên Morinaga Milk đã tạo nên một buổi lễ ấm áp, tràn đầy sự gắn kết và sẻ chia.

Tại buổi lễ, bà Hiroko Yamakawa, Bộ phận Truyền thông Toàn cầu, Phòng Hoạch định và Quản lý Kinh doanh Quốc tế, Khối Kinh doanh Quốc tế, Morinaga Milk Industry Co., Ltd., chia sẻ:

“Chúng tôi tin tưởng rằng việc mang đến môi trường ăn uống vệ sinh cùng những bữa ăn giàu dinh dưỡng tại Việt Nam - một trong những thị trường trọng điểm của Morinaga Milk - sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống của trẻ em, tạo ra những tác động tích cực đối với cuộc sống hằng ngày và mở ra cơ hội hướng tới một tương lai khỏe mạnh hơn.”

Bà cũng bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn tới các đối tác, nhà trường, chính quyền địa phương cùng tất cả những cá nhân đã đồng hành và đóng góp cho thành công của dự án.

Hiệu trưởng một trường tiểu học thụ hưởng dự án chia sẻ: “Những hỗ trợ từ Morinaga Milk không chỉ mang lại giá trị thiết thực về cơ sở vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với thầy cô giáo và học sinh tại khu vực miền núi này. Dự án đã mang đến cho chúng tôi thêm niềm tin và động lực trên hành trình giáo dục. Chúng tôi cam kết quản lý, sử dụng hiệu quả công trình bếp ăn và các trang thiết bị được trao tặng, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng bữa ăn học đường và bảo vệ sức khỏe học sinh trong những năm học tới.”

Ông Lò Văn Sâu, đại diện chính quyền địa phương, cho biết: “Công trình bếp ăn học đường chính thức đi vào hoạt động hôm nay sẽ góp phần cải thiện điều kiện chế biến thực phẩm tại trường học, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh, đồng thời tạo môi trường thuận lợi hơn để các em yên tâm học tập, phát triển kỹ năng và trưởng thành toàn diện.

Công trình không chỉ nâng cao chất lượng bữa ăn học đường mà còn góp phần xây dựng môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, vệ sinh và được hỗ trợ tốt hơn cho trẻ em địa phương. Chính quyền địa phương cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan nhằm duy trì, phát huy và bảo đảm tính bền vững của những giá trị mà dự án mang lại cho cộng đồng trong dài hạn".

Dựa trên hơn 100 năm kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe tại Nhật Bản, Morinaga Milk đã triển khai mô hình hỗ trợ toàn diện kết hợp giữa nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao năng lực cộng đồng tại các khu vực miền núi của Việt Nam, qua đó từng bước xây dựng nền tảng “tự vận hành” và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kể từ khi khởi động vào năm 2023, chương trình đã không ngừng mở rộng về quy mô, với số lượng trường học, giáo viên và trẻ em thụ hưởng ngày càng gia tăng. Trong giai đoạn 3, phạm vi triển khai đã được mở rộng từ tỉnh Điện Biên sang tỉnh Lai Châu, đồng thời đối tượng thụ hưởng cũng được mở rộng từ trẻ mầm non đến học sinh tiểu học.

Với thông điệp “trọn sức khoẻ, vẹn nụ cười”, chương trình thể hiện tinh thần “nụ cười” vốn là giá trị cốt lõi trong triết lý doanh nghiệp mà Morinaga Milk luôn theo đuổi. Trong đó, “Smiles” không chỉ là nụ cười bên ngoài mà còn là sự đủ đầy trong tâm hồn, còn “Health” thể hiện sự khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Thông qua việc xây dựng môi trường bếp ăn học đường an toàn, vệ sinh cùng những bữa ăn dinh dưỡng được chuẩn bị mỗi ngày, Morinaga Milk mong muốn góp phần nuôi dưỡng sự phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ em. Đây cũng là nền tảng để các em có thể lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và tự tin hướng tới tương lai với những nụ cười trọn vẹn.