Lúc 8 giờ ngày 24/11, tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở khoảng 9,5°N – 128,4°E, ngay gần miền Trung của Philippines. Trong hôm nay và ngày mai, ATNĐ dự báo di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo khoảng đêm 25 rạng sáng 26/11, ATNĐ sẽ đi vào Biển Đông. Trong ngày 26/11, khi còn cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000km, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo khi đi qua khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa, bão có thể đạt cường độ mạnh nhất, cấp 10, giật cấp 13.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28–30/11.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Những nhận định ban đầu cho thấy, khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ, cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8–9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự kiến từ ngày 28–30/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển. Đây cũng là khu vực vừa hứng chịu mưa lũ kỷ lục, gây thiệt hại vô cùng nặng nề.

Dự báo diễn biến của bão còn phức tạp, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo người dân liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Miền Trung trải qua một mùa mưa lũ lịch sử. Từ 22-10 đến ngày 4/11, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi hứng chịu mưa lũ lịch sử với hàng trăm ngàn căn nhà chìm trong biển nước.

Ngay sau đó, từ 16-22/11, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà và Lâm Đồng cũng hứng chịu mưa lũ kỷ lục khiến 102 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính lên trên 13.000 tỷ đồng.