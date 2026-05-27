Nếu tháng 5 là quãng thời gian khá im ắng với hệ Nước thì sang tháng 6, mọi thứ bắt đầu chuyển động rõ rệt. Cự Giải, Bọ Cạp và Song Ngư đều bước vào một chu kỳ tài vận mới với những điểm rơi rất khác nhau. Có người được sao chiếu mệnh ưu ái, công việc thuận buồm xuôi gió kéo theo nguồn thu tăng vọt. Có người lại cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết vì cám dỗ tiền bạc xuất hiện dày đặc. Dự báo chi tiết theo từng tuần dưới đây sẽ giúp ba chòm sao hệ Nước hình dung rõ con đường tài chính trong 30 ngày sắp tới, từ đó chủ động đón cơ hội và né rủi ro.

Cự Giải: Nửa đầu tháng rộn ràng tin vui, nửa cuối cần giữ ví chặt tay

Cự Giải bước vào tháng 6 với tâm thế khá hào hứng. Tuần đầu tiên, từ ngày 1 đến ngày 7/6, là giai đoạn các khoản tiền cũ bắt đầu được giải quyết. Những đồng tiền tưởng đã mất, những khoản nợ đã cho người khác vay từ lâu hoặc khoản hoa hồng tồn đọng bỗng dưng có chuyển động. Đặc biệt vào khoảng ngày 4 và ngày 5/6, Cự Giải có thể nhận được tin nhắn thông báo chuyển khoản mà bản thân còn ngỡ ngàng. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để Cự Giải đề xuất tăng lương hoặc thương lượng lại hợp đồng.

Sang tuần thứ hai, từ ngày 8 đến ngày 14/6, công việc chính của Cự Giải có nhiều khởi sắc. Những dự án từng bị treo nay được mở khóa, đối tác cũ quay lại liên hệ, thậm chí có cơ hội nhận thêm việc làm ngoài. Riêng ngày 11/6 được xem là ngày vàng tài lộc, Cự Giải nên ưu tiên ký kết hợp đồng hoặc chốt đơn lớn trong ngày này.

Tuy nhiên, hai tuần cuối tháng lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Từ ngày 15/6 trở đi, Cự Giải dễ rơi vào tâm lý hưng phấn quá mức sau khi kiếm được tiền, dẫn đến chi tiêu vung tay. Đặc biệt giai đoạn từ ngày 20 đến ngày 26/6, các khoản chi phát sinh ngoài kế hoạch dồn dập kéo đến, từ sửa xe, sửa nhà cho đến việc hiếu hỷ. Lời khuyên dành cho Cự Giải lúc này là lập danh sách chi tiêu cụ thể trước khi mua sắm, đồng thời tạm hoãn các khoản đầu tư mạo hiểm cho đến đầu tháng 7.

Bọ Cạp: Lật ván bất ngờ, tiền đến từ ngả không ai ngờ tới

Bọ Cạp là chòm sao có tài vận biến động mạnh nhất tháng 6. Tuần đầu tiên có thể khiến Bọ Cạp hơi sốt ruột vì mọi thứ chững lại, các đối tác chậm trả lời, đơn hàng bị hoãn. Nhưng đây chỉ là quãng lặng trước cơn sóng lớn. Khoảng từ ngày 9/6 trở đi, mọi cánh cửa bắt đầu mở ra cùng lúc.

Điểm đặc biệt của Bọ Cạp tháng này là tiền không đến từ nguồn chính mà từ những ngả phụ. Có thể là một người bạn cũ rủ làm chung dự án, một cơ hội cộng tác không tên đột nhiên xuất hiện, hoặc một sở thích cá nhân lại sinh lời. Ngày 13 và ngày 17/6 là hai mốc quan trọng, Bọ Cạp nên giữ điện thoại sạc đầy pin và sẵn sàng cho những cuộc gọi bất ngờ.

Từ ngày 18 đến ngày 24/6, Bọ Cạp bước vào giai đoạn đỉnh điểm về thu nhập. Những ai làm kinh doanh tự do, đầu tư hoặc môi giới sẽ thấy rõ sự bứt phá. Tuy vậy, Bọ Cạp cần cảnh giác với những lời mời góp vốn nghe quá ngọt ngào trong tuần cuối tháng. Cụ thể là từ ngày 25 đến ngày 30/6, một số đề nghị hợp tác có vẻ hấp dẫn nhưng tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Cách an toàn nhất là yêu cầu hợp đồng rõ ràng và tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm trước khi đặt bút ký.

Song Ngư: Tiền về đều như nước chảy, nhưng cần học cách giữ

Khác với hai chòm sao trên, Song Ngư có tài vận ổn định và êm ả hơn trong tháng 6. Không có cú nhảy vọt bất ngờ nhưng cũng không có cú sốc lớn. Suốt tuần đầu tiên, Song Ngư duy trì được phong độ công việc tốt, đặc biệt là những ai làm trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật, giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe.

Từ ngày 6 đến ngày 12/6, Song Ngư có cơ hội mở rộng thêm nguồn thu thứ hai. Đó có thể là việc nhận dạy thêm, mở kênh nội dung cá nhân, bán hàng online quy mô nhỏ hoặc viết lách. Ngày 10/6 đặc biệt thuận lợi để Song Ngư bắt đầu một dự án phụ đã ấp ủ từ lâu.

Giai đoạn giữa tháng, từ ngày 13 đến ngày 20/6, là lúc Song Ngư cần học cách quản lý tiền. Điểm yếu cố hữu của chòm sao này là dễ mềm lòng trước lời nhờ vả của người thân, bạn bè. Tháng 6 sẽ có ít nhất hai đến ba lời đề nghị vay mượn xuất hiện. Lời khuyên là Song Ngư nên đặt ra giới hạn rõ ràng, chỉ cho vay trong khả năng có thể mất mà không ảnh hưởng đến cuộc sống.

Tuần cuối tháng, từ ngày 23 đến ngày 30/6, Song Ngư đón thêm một khoản thưởng hoặc quà tặng bất ngờ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để Song Ngư cân nhắc gửi tiết kiệm hoặc mua một món tài sản nhỏ có giá trị tích lũy lâu dài, thay vì để tiền nằm im trong tài khoản thanh toán.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.