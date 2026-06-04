Dreame ra mắt loạt thiết bị làm sạch cao cấp tại Việt Nam, nổi bật với H16 Pro TriForce dùng công nghệ làm sạch 3 trong 1

Dreame Technology mới đây đã chính thức giới thiệu loạt thiết bị chăm sóc nhà cửa thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Đợt ra mắt không chỉ cho thấy tham vọng mở rộng mạnh hơn của thương hiệu trong phân khúc gia dụng cao cấp, mà còn nối tiếp chiến lược xây dựng hình ảnh toàn cầu của Dreame cùng đại sứ Cristiano Ronaldo.

Theo số liệu từ GfK, thị trường máy hút bụi lau nhà tại Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh. Chỉ riêng quý I/2026, doanh thu ngành hàng này đã tương đương gần 70% tổng doanh thu của cả năm 2025 và cao gấp ba lần so với năm 2022.

Sự dịch chuyển trong thói quen tiêu dùng cho thấy người Việt đang sẵn sàng chi mạnh hơn cho các thiết bị gia dụng thông minh cao cấp. Nắm bắt xu hướng này, Dreame mang tới loạt giải pháp làm sạch mới với triết lý “Thông minh hơn. Sạch hơn”.

H16 Pro TriForce: Máy hút bụi lau nhà tích hợp 3 cơ chế làm sạch

Tâm điểm lớn nhất của sự kiện lần này là Dreame H16 Pro TriForce, mẫu máy hút bụi lau nhà mới được hãng định vị ở phân khúc flagship. Điểm đáng chú ý nằm ở việc sản phẩm tích hợp đồng phương pháp làm sạch 3-trong-1 gồm hơi nước nóng, nước nóng và bọt làm sạch chuyên dụng trong cùng một hệ thống.

Về mặt công nghệ, H16 Pro TriForce gây ấn tượng mạnh với khả năng phun hơi nước siêu nhiệt lên đến 200°C . Tính năng này không chỉ làm sạch sâu các vết bẩn cứng đầu mà còn diệt khuẩn tới 99,999% (được chứng nhận bởi TUV SUD), vô cùng an toàn cho không gian có trẻ nhỏ và thân thiện với bề mặt sàn gỗ.

Kết hợp cùng hệ thống lau nước nóng 90°C giúp đánh bay dầu mỡ và lớp bọt chuyên dụng khử mùi thú cưng, H16 Pro TriForce giải quyết bài toán vệ sinh sàn nhà. Cỗ máy này cũng sở hữu lực hút dẫn đầu phân khúc đạt mức 30.000Pa , đi kèm hệ thống thanh gạt kép và cụm cảm biến thông minh giúp tự động tối ưu hóa hiệu năng trên từng loại bề mặt.

Đặc biệt, quy trình tự làm sạch của H16 Pro TriForce cũng được tự động hóa hoàn toàn ở tiêu chuẩn cao nhất. Trạm sạc sẽ sử dụng hơi nước 200°C để tiệt trùng đường ống và con lăn, tiếp nối bằng quy trình giặt nước nóng 95°C và sấy khô bằng khí nóng 95°C . Tổ hợp này đảm bảo máy luôn trong trạng thái khô ráo, loại bỏ nguy cơ tích tụ vi khuẩn và mùi hôi ẩm mốc sau mỗi lần vận hành.

H16 Steam và Robot D30 Ultra CE: Tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân

Song song với phiên bản Pro, Dreame cũng giới thiệu mẫu H16 Steam dành cho những người dùng cần một thiết bị linh hoạt nhưng vẫn sở hữu sức mạnh vượt trội. H16 Steam giữ nguyên công nghệ làm sạch sâu bằng hơi nước siêu nhiệt 200°C, đi kèm lực hút 28.000Pa và hệ thống thanh gạt kép.

Điểm ăn tiền của phiên bản này nằm ở thiết kế ngả phẳng 180 độ , kết hợp cùng cảm biến AutoAdapt tự động điều chỉnh lực hút, giúp người dùng dễ dàng luồn lách thiết bị vào các gầm giường, gầm ghế thấp mà không gặp trở ngại. H16 Steam cũng được thừa hưởng công nghệ tự vệ sinh bằng hơi nước, nước nóng và sấy khí nóng 95°C.

Đối với không gian sống đề cao tính tự động hóa rảnh tay, robot hút bụi lau nhà Dreame D30 Ultra CE là một sự bổ sung đáng giá. Thiết bị cung cấp lực hút 25.000Pa kết hợp công nghệ giẻ lau xoay áp lực cao để xử lý hiệu quả bụi mịn và tóc rụng.

Trạm sạc đa năng đi kèm không chỉ tự động giặt giẻ, tự động hút rác vào túi chứa mà còn có khả năng tự vệ sinh thông qua khay giặt AceClean độc quyền.

Dreame FP10 và D20 Aura: Những bước tiến tiên phong khác

Một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất của đợt ra mắt lần này là FP10 - mẫu máy lọc không khí dành cho người nuôi thú cưng.

Dreame FP10 mang đến công nghệ con lăn tự làm sạch đầu tiên trên thế giới ở một chiếc máy lọc không khí (đạt chứng nhận từ Frost & Sullivan). Cơ chế con lăn tuần hoàn này sẽ liên tục thu gom lông thú cưng vào một hộp chứa riêng biệt ngay trong lúc máy đang hoạt động, giúp màng lọc không bị tắc nghẽn và duy trì hiệu suất lọc tối đa. Hệ thống lọc 6 lớp với chuẩn HEPA 14 cùng phụ kiện khay cân thú cưng biến FP10 thành món đồ chơi công nghệ không thể thiếu cho các "sen".

Cuối cùng là sự xuất hiện của Dreame D20 Aura, chiếc máy hút bụi giường nệm tiên phong tích hợp trạm tự động đổ bụi, mang lại trải nghiệm rảnh tay lên đến 150 ngày. Thiết bị sở hữu lực hút 16.000Pa , kết hợp cơ chế đập rung 48.000 lần/phút, hệ thống chiếu sáng tia UV, sấy khí nóng 70°C và cảm biến mạt bụi AI.

Các tác nhân gây dị ứng trên bề mặt nệm sẽ được hút sạch và tự động gom vào túi chứa kín tại trạm sạc, hạn chế tối đa việc người dùng phải tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn.

Giá bán và ngày lên kệ

Theo công bố từ Dreame Việt Nam, mẫu flagship H16 Pro TriForce sẽ chính thức lên kệ vào đầu tháng 6 với mức giá 19,99 triệu đồng .

Bốn sản phẩm còn lại trong hệ sinh thái đã bắt đầu được mở bán ngay từ hôm nay. Cụ thể, máy hút bụi lau nhà H16 Steam có giá 11,99 triệu đồng , robot D30 Ultra CE được chào bán ở mức 10,99 triệu đồng , máy lọc không khí FP10 có giá 12,99 triệu đồng và máy hút bụi giường nệm D20 Aura có giá cực kỳ dễ tiếp cận chỉ 3,19 triệu đồng .

Toàn bộ dải sản phẩm đều đi kèm chính sách bảo hành chính hãng 2 năm, được phân phối rộng rãi tại hệ thống đại lý toàn quốc, các cửa hàng flagship của Dreame và gian hàng chính hãng trên các nền tảng thương mại điện tử.