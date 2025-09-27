Dreame mở flagship store đầu tiên tại Landmark 81, nâng tầm trải nghiệm công nghệ gia dụng thông minh tại Việt Nam

Dreame, thương hiệu thiết bị gia dụng thông minh nổi tiếng toàn cầu, vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng tại thị trường Việt Nam với việc khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81, TP.HCM. Sự kiện này diễn ra sau hai năm kể từ khi hãng ra mắt cửa hàng Dreame Store đầu tiên tại Việt Nam, cho thấy chiến lược nâng tầm trải nghiệm khách hàng và khẳng định vị thế trong phân khúc cao cấp.

Việc chọn Landmark 81 - tòa nhà cao nhất Việt Nam và biểu tượng của phong cách sống thượng lưu làm nơi đặt cửa hàng flagship không chỉ mang tính chiến lược về hình ảnh thương hiệu mà còn thể hiện định hướng của Dreame trong việc tiếp cận nhóm khách hàng đô thị cao cấp. Không gian cửa hàng được thiết kế như một trung tâm trải nghiệm công nghệ toàn diện, nơi người tiêu dùng có thể khám phá hệ sinh thái gia dụng thông minh của Dreame, từ robot hút bụi lau nhà, máy hút bụi cầm tay, máy lọc không khí cho đến thiết bị chăm sóc cá nhân.

Khách hàng đến đây không chỉ được quan sát mà còn có thể trực tiếp kiểm tra hiệu quả làm sạch của robot hút bụi trên nhiều loại sàn khác nhau, thử máy sấy tóc với các chế độ chăm sóc và tạo kiểu, đồng thời nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên viên được đào tạo bài bản. Dreame kỳ vọng flagship store sẽ trở thành điểm hẹn của những người yêu thích công nghệ gia dụng thông minh và tìm kiếm trải nghiệm cao cấp.

Điểm nhấn của sự kiện khai trương là sự ra mắt của bộ ba sản phẩm mới, phản ánh tinh thần tiên phong về công nghệ và thiết kế của hãng.

Nổi bật nhất là Dreame Matrix10 Ultra, robot hút bụi lau nhà đầu tiên trên thế giới có khả năng tự động thay giẻ lau theo từng khu vực sử dụng. Từ phòng khách và phòng ngủ, robot dùng giẻ lau nhiệt với nước ấm để loại bỏ vi khuẩn và bụi mịn; khi chuyển sang khu vực bếp, thiết bị đổi sang giẻ lau nilon để xử lý dầu mỡ; còn ở phòng tắm, robot sử dụng giẻ lau bọt biển để đảm bảo bề mặt sạch và khô ráo.

Matrix10 Ultra được tích hợp AI có thể nhận diện tới 240 loại vật thể và vượt qua bậc thềm cao 8cm, phù hợp với thiết kế nhà ở Việt Nam. Trạm sạc đa năng đi kèm có thể giặt giẻ bằng nước nóng 100°C, sấy khô bằng khí nóng và diệt khuẩn bằng tia UV, mang đến sự tiện nghi và an toàn tối đa cho người dùng.

Cùng được giới thiệu là Dreame H13 Dual FlexReach, thiết bị hướng đến các gia đình sống tại đô thị với không gian hạn chế. Sản phẩm có thể linh hoạt "biến hình" từ máy lau sàn thành máy hút bụi cầm tay, thậm chí làm sạch thảm và sofa với phụ kiện đi kèm.

Pin rời cho phép sử dụng liên tục 50-60 phút và có thể dễ dàng tăng gấp đôi thời gian hoạt động nhờ viên pin dự phòng. Công nghệ TangleCut với lưỡi dao Swiss PPA tự động cắt tóc và lông thú cưng, tránh tình trạng rối quanh con lăn, một vấn đề thường gặp với các gia đình nuôi thú cưng. Con lăn của máy cũng được làm sạch bằng nước nóng 90°C và sấy khô bằng khí nóng sau khi sử dụng, đảm bảo vệ sinh và tiện lợi.

Hoàn thiện bộ ba sản phẩm là Dreame Miracle Pro - máy sấy tóc cao cấp tích hợp công nghệ phun sương dưỡng chất với chiết xuất trứng cá muối, keratin thủy phân và nấm truffle trắng. Miracle Pro sở hữu động cơ tốc độ cao 130.000 vòng/phút, làm khô tóc dài ngang vai chỉ trong 120 giây. Cảm biến nhiệt NTC điều chỉnh nhiệt độ 1.000 lần mỗi giây để ngăn hư tổn do nhiệt, kết hợp cùng liệu pháp ánh sáng đỏ kép và 600 triệu ion âm giúp nuôi dưỡng tóc từ bên trong, mang lại mái tóc bóng mượt và chắc khỏe.

Theo ông Haoran, đại diện Marketing Dreame khu vực Đông Nam Á, việc khai trương cửa hàng flagship tại Landmark 81 không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn của thương hiệu tại Việt Nam mà còn là lời khẳng định cam kết mang đến trải nghiệm "Đỉnh Vượt Trội" cho người tiêu dùng. "Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp cuộc sống trở nên dễ dàng và thoải mái hơn. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các gia đình Việt trên hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống bằng những giải pháp công nghệ tiên tiến," ông nói.

Sau hai năm từ cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam đến nay, Dreame đang chứng minh chiến lược phát triển bền vững tại thị trường này với việc mở cửa hàng flagship tại địa điểm mang tính biểu tượng. Không dừng lại ở Landmark 81, hãng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ, cập nhật các công nghệ tiên tiến nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt.

Với cửa hàng flagship, Dreame không chỉ mang đến không gian mua sắm cao cấp mà còn biến nơi đây thành trung tâm trải nghiệm, khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng khách hàng Việt Nam trên con đường hướng tới một cuộc sống thông minh và tiện nghi hơn.