Drama gia đình không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của David Beckham, "chốt" luôn hợp đồng cực "khủng", kéo dài 20 năm

David Beckham dường như đang chọn cách tập trung tuyệt đối vào sự nghiệp kinh doanh, khi công bố một thỏa thuận cấp phép độc quyền kéo dài tới 20 năm - đúng vào thời điểm gia đình Beckham chìm trong tâm bão mâu thuẫn sau bài đăng gây chấn động của con trai cả Brooklyn.

Người đứng đầu gia đình Beckham, vừa xác nhận đã ký kết hợp đồng dài hạn với Interparfums, Inc. - tập đoàn danh tiếng trong ngành nước hoa cao cấp. Thỏa thuận này cho phép David Beckham phát triển và mở rộng các dòng nước hoa mang thương hiệu cá nhân của mình trong suốt hai thập kỷ tới.

David Beckham sống rất sung túc sau khi công bố một hợp đồng khổng lồ mang lại lợi nhuận lớn (Nguồn: Instagram)

Trên mạng xã hội, cựu danh thủ xuất hiện với hình ảnh thư thái, như thể đang "gạt sang một bên" những ồn ào gia đình để bước tiếp trên con đường kinh doanh. Đây được xem là tin vui hiếm hoi với David và vợ Victoria Beckham, giữa lúc cái tên Beckham đang bị phủ bóng bởi cuộc đối đầu công khai gay gắt chưa từng có với Brooklyn.

Interparfums đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ sự hiện diện toàn cầu của các dòng nước hoa Beckham hiện tại, đồng thời dự kiến ra mắt một dòng nước hoa chữ ký hoàn toàn mới vào cuối năm 2029. Đáng chú ý, doanh thu hàng năm từ thương hiệu này được ước tính sẽ vượt mốc 50 triệu USD chỉ trong những năm đầu tiên.

Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng là một bức tranh gia đình đầy rạn nứt.

Vợ chồng Beckham và con trai cả Brooklyn đang mâu thuẫn gay gắt (Ảnh: Getty)

Tuần trước, Brooklyn Beckham khiến dư luận choáng váng khi đăng tải một tuyên bố dài tới sáu trang trên Instagram, trong đó cáo buộc cha mẹ đã "kiểm soát" cuộc đời mình từ khi còn nhỏ và tuyên bố không muốn hòa giải với gia đình nổi tiếng. David và Victoria Beckham "bị sốc nặng" trước mức độ gay gắt và công khai của những lời cáo buộc này - đặc biệt khi hình ảnh "gia đình kiểu mẫu" vốn là trụ cột của thương hiệu Beckham suốt nhiều năm qua.

Cho đến nay, David và Victoria Beckham vẫn giữ im lặng tuyệt đối trước những lời công kích của con trai. Trong khi đó, David dường như chọn cách đáp trả bằng hành động: tiếp tục mở rộng đế chế thương hiệu cá nhân trị giá hàng trăm triệu USD - ngay cả khi gia đình anh đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng công khai lớn nhất từ trước đến nay.