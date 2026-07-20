"Drama bùng binh" hot nhất cuối tuần: Kỳ Duyên - Thiên Ân dắt nhau đi hạ hoả, Minh Triệu có hành động gây chú ý

Nếu phải chọn một "bùng binh" chiếm sóng mạng xã hội cuối tuần này thì chắc chắn không thể bỏ qua Kỳ Duyên - Đoàn Thiên Ân - Minh Triệu. Chỉ trong 48 giờ, Threads ngập tràn những bài đăng tranh cãi từ cư dân mạng. Từ nghi vấn Minh Triệu mỉa mai, màn đáp trả gay gắt của Thiên Ân đến những động thái mới nhất của cả ba, mỗi diễn biến đều khiến netizen lập tức nhập cuộc, tạo nên một trong những drama được bàn luận nhiều nhất cuối tuần qua.

Vì đâu nên nỗi?

Mọi chuyện bắt nguồn từ một bài đăng trên Threads bàn về hình ảnh của Kỳ Duyên. Người viết cho rằng kể từ khi đồng hành cùng Đoàn Thiên Ân, nàng hậu sinh năm 1996 xuất hiện với phong cách "xuề xòa" hơn so với trước đây. Quan điểm này nhanh chóng tạo nên nhiều luồng tranh luận, thu hút hàng loạt ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Giữa lúc chủ đề vẫn chưa hạ nhiệt, tối 17/7, Minh Triệu bất ngờ đăng tải dòng trạng thái nói về lối sống "chỉn chu" và nhắc đến cụm từ "xuề xòa". Dù không đề cập bất kỳ cá nhân nào, bài viết của cô vẫn lập tức thu hút sự chú ý vì trùng khớp với từ khóa đang được bàn tán trên Threads.

Nữ siêu mẫu chia sẻ: "Việc bản thân có thể giữ nề nếp, ngăn nắp, chỉn chu, dù không có ai đang nhìn là biểu hiện của một người biết rõ điều gì xứng đáng với họ. Xuề xòa là cách gần nhất dẫn đến thiếu yêu thương và thiếu tôn trọng bản thân...". Dù không nhắc đích danh ai nhưng cụm từ "xuề xoà" trong bài đăng của Minh Triệu được cho là quá mức trùng hợp, khiến cư dân mạng nghi vấn cô đang mỉa mai người cũ.

Bài đăng của Minh Triệu kéo cô vào ồn ào mới (Ảnh: Threads nhân vật)

Không lâu sau, Đoàn Thiên Ân cũng có động thái gây chú ý. Người đẹp đăng tải một bài viết với lời lẽ khá gay gắt: "Mình sợ nhất là những người hở một tí là đã xéo người khác. Mà ghê nhất là cái sự đá xéo ấy nó đội lốt bằng giọng văn đạo lý... Người càng đầy đủ họ lại càng đơn giản... Đừng sống như vậy nữa, hèn và tệ lắm".

Chưa dừng lại ở đó, Thiên Ân tiếp tục đăng thêm một trạng thái khác với thái độ cứng rắn hơn. Cô viết: "Bản lĩnh lên, hoặc là tag thẳng tên nhau. Không thì đời ai nấy sống. Mình không nói không phải vì mình sợ. Nhưng hơn chục bài đá xéo mình thì chắc không phải ngẫu nhiên rồi. Mình nên nói lại một lần chứ nhỉ".

Việc hai người đẹp liên tiếp đăng tải những dòng trạng thái có nội dung được cho là đầy ẩn ý trong cùng thời điểm nhanh chóng làm dấy lên nhiều suy đoán.

Thiên Ân liên tục đăng bài tỏ thái độ gay gắt khiến lùm xùm bùng nổ (Ảnh: FBNV)

Minh Triệu lên tiếng, Kỳ Duyên - Thiên Ân "có nhau" và phản ứng cư dân mạng

Khi những tranh cãi trên mạng xã hội vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, Minh Triệu đã chính thức lên tiếng để làm rõ những đồn đoán xoay quanh loạt bài đăng của mình. Trên trang cá nhân, nữ siêu mẫu cho biết bản thân vốn không phải người thường xuyên theo dõi diễn biến trên mạng xã hội, thậm chí có những đoạn tin nhắn trong nhóm trò chuyện 3 ngày vẫn chưa đọc. Vì vậy, cô khẳng định các dòng trạng thái được đăng tải hoàn toàn là sự trùng hợp về thời điểm với vụ việc đang gây xôn xao, chứ không hề nhằm vào bất kỳ cá nhân nào.

Minh Triệu cho biết chỉ sau khi được ekip cập nhật những diễn biến đang lan truyền trên mạng xã hội, cô mới hiểu lý do. Nữ siêu mẫu nhấn mạnh những chia sẻ trên trang cá nhân chỉ xuất phát từ góc nhìn, trải nghiệm và quan điểm sống của bản thân, không nhắm đến bất kỳ nghệ sĩ hay cá nhân cụ thể nào.

Minh Triệu khẳng định không mỉa mai ai một cách lộ liễu như vậy (Ảnh: FBNV)

Sau khi Minh Triệu đăng tải bài viết giải thích, phần bình luận nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều cư dân mạng cho rằng sự việc chỉ là một sự trùng hợp về thời điểm, khiến những chia sẻ của nữ siêu mẫu bị đặt vào một ngữ cảnh khác và dẫn đến hiểu lầm không đáng có.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến vẫn tỏ ra hoài nghi. Một bộ phận netizen cho rằng đây không phải lần đầu Minh Triệu vướng nghi vấn đăng tải những dòng trạng thái trùng khớp với các chủ đề đang gây chú ý trên mạng xã hội, vì vậy họ khó tin đây chỉ đơn thuần là sự ngẫu nhiên.

Đặc biệt, nhiều cư dân mạng đứng về phía Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên còn đặt câu hỏi về lời giải thích của Minh Triệu. Họ cho rằng dù nữ siêu mẫu khẳng định không theo sát các diễn biến trên mạng xã hội, nhưng trong những ngày qua cô vẫn cập nhật hoạt động cá nhân và đăng tải bài viết đều đặn trên trang cá nhân. Theo nhóm ý kiến này, lý do "không cập nhật mạng xã hội" vì thế chưa thực sự thuyết phục. Giữa lúc các luồng ý kiến vẫn liên tục đối đầu dưới bài đăng, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện Minh Triệu đã chuyển bài viết sang chế độ giới hạn bình luận.

Minh Triệu giới hạn bình luận trên bài đăng lên tiếng của mình (Ảnh: Threads nhân vật)

Trong khi đó, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân lại có động thái gây chú ý khác. Giữa lúc mạng xã hội vẫn không ngừng bàn tán, cả hai cùng xuất hiện trong một buổi tập yoga. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Kỳ Duyên chăm sóc Thiên Ân trong buổi tập nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đính kèm theo đó, nàng hậu còn viết dòng trạng thái: "Hôm nay, để cục thúi nhà mình hạ hoả mình đưa em đi tập hot yoga, ai dè tập xong còn nóng hơn".

Kỳ Duyên và Thiên Ân dắt nhau đi tập yoga giữa lúc mạng xã hội rần rần về drama

"Duyên nợ" của bộ ba mỹ nhân

Sở dĩ mọi động thái của Kỳ Duyên, Thiên Ân và Minh Triệu đều dễ dàng trở thành chủ đề nóng bởi mối quan hệ giữa ba người vốn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt suốt thời gian qua.

Kỳ Duyên và Minh Triệu từng là cặp đôi được khán giả ngưỡng mộ bởi hành trình đồng hành bên nhau. Tuy nhiên đến tháng 2/2024, cả hai "đường ai nấy đi" sau 5 năm hẹn hò. Kể từ đó, Minh Triệu và Kỳ Duyên hạn chế xuất hiện cùng nhau ở các dịp hội bạn chung của cả hai tụ họp.

Cho đến giữa năm 2024, mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân nhận nhiều bàn tán của cư dân mạng. Nguồn cơn bắt đầu từ một bài viết cho rằng Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Thiên Ân bị bắt gặp ăn mặc gợi cảm, sánh đôi tại một quán bar ở TP.HCM. Cũng kể từ đó, cư dân mạng soi ra loạt hint từ du lịch, dùng đồ đôi,... Có thời điểm cả hai từng lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên thời gian gần đây, Kỳ Duyên và Thiên Ân dương như "không còn muốn giấu giếm". Không chỉ đồng hành xuyên suốt từ sự kiện trong nước đến ngoài nước, cả hai còn "dính như sam" trên mạng xã hội khi người này đăng bài thì người kia tương tác ngọt ngào.

Mối quan hệ giữa bộ 3 này trở nên ồn ào khi dân mạng xôn xao phát hiện Minh Triệu đã hủy theo dõi tài khoản Instagram cá nhân của Kỳ Duyên. Nhưng gây bán tán hơn cả là nữ người mẫu quyết định bỏ theo dõi Thiên Ân. Thời điểm đó, nữ siêu mẫu chia sẻ bức ảnh biếm họa và đính kèm dòng trạng thái: "Bạn có tệ với mình nhiều chút, mình cũng không buồn, không trách nữa. Vì sống một đời bình yên mới là thứ đắt giá".

Mối duyên nợ của bộ ba Minh Triệu - Kỳ Duyên - Thiên Ân luôn là chủ đề khiến dân tình bàn tán

Trước drama "xuề xoà", bộ 3 từng dấy lên ồn ào vì câu chuyện người mới - người cũ. Khi Kỳ Duyên làm khách mời trong chương trình AI là ai? , nàng hậu cho biết điều tệ nhất từng làm với người yêu đó là tự làm đau mình bằng cách đập tay vào tường.

Không lâu sau đó, Minh Triệu có động thái được cho là đáp trả người cũ: "Thôi cho xin, không có ai dọng tay vô tường vì tui hết. Tự bình luận rồi tự đồn đoán. Suốt ngà cứ gửi link vớ vẩn trẻ châu rảnh lắm sao trời? Tui thấy nó ảnh hưởng đạo đức cửa tui khi có sự hiểu lầm đó, nó cũng 'trẩu' so với tuổi tui nên bị kì kì, mà nói thì lại dây vào. Tiến thoái lưỡng nan nên thôi tui chốt với ai thân thiết ở đây".

Sau chia sẻ từ Minh Triệu, đến lượt Kỳ Duyên bất ngờ đăng status nhắc thẳng đến chuyện yêu đương, thừa nhận mình đã từng yêu 5 người và hài hước hỏi liệu cả 5 có được xem là người yêu cũ hay không. Ngay dưới bài đăng, Thiên Ân lập tức để lại bình luận "cà khịa nhẹ": "Nhưng mà cũng đâu phải người yêu cũ nào cũng dám nhắc để bị réo chi đâu". Liên tiếp những động thái của Minh Triệu - Kỳ Duyên - Thiên Ân tạo thành một "chuỗi kết nối" khó mà xem là vô tình.