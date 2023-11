Đột quỵ ngay trước mặt bác sĩ

Trưa 27-11, Bệnh viện Đại học Y Dược (TP HCM) cho hay vừa cứu kịp ông H.V.M. (58 tuổi, ngụ Tiền Giang) đột quỵ sau khi đi tái khám trễ.

Ông M. phát hiện rung nhĩ cách đây 7 năm, uống thuốc kháng đông để dự phòng đột quỵ. Cách đây một tuần, ông M. tái khám trễ và ngưng thuốc kháng đông trong 2 ngày. Sáng hôm tái khám, ông đột ngột liệt nửa người trái, méo miệng, nói đớ, bổ nhào và được chuyển xuống phòng cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị đột quỵ có thể do thiếu máu não liên quan đến rung nhĩ.



Bệnh nhân tim mạch đang khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Ông M. được can thiệp nội mạch cấp cứu lấy được cục máu đông, thông lại mạch máu. May mắn được xử trí ngay trong bệnh viện nên sau can thiệp sức khỏe hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ tay trái, được chỉnh liều kháng đông cho phù hợp để tiếp tục dùng thuốc lâu dài.

Theo TS-BS Bùi Thế Dũng, Trưởng Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược, nếu không cấp cứu kịp thời, người bệnh sẽ bị nhồi máu não diện rộng, hư hại gần một nửa não bộ, có thể phù não nặng nguy hiểm tính mạng. Còn nếu sống sót cũng sẽ liệt nửa người và rối loạn lời nói.

"Một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của rung nhĩ chính là đột quỵ. Trong điều kiện thuận lợi, máu di chuyển trong mạch máu ở trạng thái lỏng. Tuy nhiên, khi xảy ra bất thường, máu bị ứ đọng ở tuần hoàn sẽ vón cục lại, hình thành huyết khối."- bác sĩ Dũng cảnh báo.