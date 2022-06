Đợt mưa diện rộng tại miền Bắc tiếp tục kéo dài

Miền Bắc đang trải qua đợt mưa diện rộng kéo dài. Ngày hôm qua (8/6), ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 07h đến 20h ngày 8/6) như: Bắc Mê (Hà Giang) 56mm, Na Rì (Bắc Kạn) 56.2mm, Cầu Giấy (Hà Nội) 97mm, Chợ Đồn (Bắc Kạn) 78mm, Yên Phong (Bắc Ninh) 57.2mm,…

Dự báo: Từ hôm nay (9/6) đến ngày 10/6, ở vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm;

Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Mưa lớn đêm 6, rạng sáng 7/6 đã gây ngập lụt tại nhiều địa phương miền núi.

Ngoài ra, theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m, riêng ngày 12-13/6 hội tụ gió trên cao hoạt động yếu. Từ khoảng đêm 13/6, rãnh áp thấp có khả năng bị nén và dịch chuyển dần xuống phía Nam.



Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao sẽ tiếp tục gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ.

Cảnh báo:

- Khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 10-11/6, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ ngày 12-13/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ đêm 13-15/6 khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 08/6 đến ngày 11/6 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ đang chịu ảnh hưởng của nắng nóng diện rộng kéo dài. Trong trong 24 đến 48 giờ tới, tại khu vực này chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng.

Từ ngày 11-13/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 14/6 nắng nóng có khả năng dịu dần ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ chiều tối ngày 10/6 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 11-16/6, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ tháng 5/2022, miền Bắc đã đón nhiều đợt mua diện rộng, trong đó có những đợt mưa với cường độ lớn, vượt mức lịch sử. Lý giải về tình hình mưa lũ bất thường tại miền Bắc trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, cơ quan khí tượng cho biết do ảnh hưởng kéo dài của hiện tượng La Nina.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, mùa mưa năm nay bắt đầu sớm hơn ở Bắc bộ và có mưa nhiều, cao hơn lượng mưa trung bình nhiều năm, cần đề phòng các đợt mưa lớn có khả năng xảy ra từ khoảng tháng 6 - 8.

Theo dự báo dài hạn của Trung tâm khí tượng, tổng lượng mưa (TLM) tháng 6/2022 tại khu vực Bắc Bộ cao hơn 10-25%, khu vực Bắc Trung Bộ cao hơn 5-15%; đặc biệt, khu vực Tây Bắc và vùng núi Việt Bắc có nơi cao hơn khoảng 30-40% so với TBNN cùng thời kỳ; các nơi khác phổ biến thấp hơn 10-20%.

Mưa nhiều cũng khiến nhiệt độ trung bình tháng 6/2022 tại khu vực Bắc Bộ phổ biến thấp hơn TBNN từ 0,5-1,00C, khu vực Bắc Trung Bộ thấp hơn khoảng 0,50C; các khu vực còn lại phổ biến cao hơn khoảng 0,50C so với TBNN cùng thời kỳ.

Cùng với đó, nắng nóng cũng xuất hiện muộn hơn tại Bắc Bộ, cho đến những ngày đầu tháng 06, tại đây mới xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm 2022. Nắng nóng dự báo sẽ gia tăng dần tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên số ngày nắng nóng vẫn ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN).

https://afamily.vn/dot-mua-dien-rong-tai-mien-bac-tiep-tuc-keo-dai-20220609002811398.chn