Ngày 8/2, Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm Ấn Độ xác nhận lực lượng chức năng tại huyện Sabarkantha đã tiến hành đột kích một cơ sở sản xuất sau khi nhận được thông tin cụ thể về việc nơi này sản xuất sữa pha tạp chất.

Theo kết quả điều tra, để tạo ra sản phẩm có màu sắc, độ đặc và hàm lượng protein giống sữa thật, các công nhân đã pha trộn hàng loạt hóa chất và phụ gia công nghiệp nguy hiểm. Hỗn hợp này bao gồm chất tẩy rửa, urê, xút ăn da, dầu cọ tinh luyện, dầu đậu nành tinh luyện cùng các loại bột sữa như whey và sữa bột tách béo.

Chỉ với khoảng 300 lít sữa tươi ban đầu, cơ sở này có thể “biến” thành 1.700-1.800 lít “sữa” mỗi ngày bằng cách pha loãng với nước và hóa chất. Theo cơ quan chức năng Ấn Độ, các thành phần này được sử dụng nhằm tăng độ đặc, tạo bọt và cải thiện vẻ ngoài để đánh lừa người tiêu dùng. Sản phẩm sau đó được đóng gói vào túi và phân phối dưới dạng sữa tươi, sữa bơ tại các địa phương lân cận.

Trong cuộc đột kích, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 2.000 lít sữa pha tạp và hơn 1.100 lít sữa bơ không đảm bảo an toàn. Ngoài ra, 450 kg bột whey, 625 kg sữa bột tách kem cùng nhiều nguyên liệu khác cũng bị tịch thu, kèm theo các hóa chất như urê, xút ăn da, chất tẩy rửa và dầu thực vật. Tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 7,1 triệu rupee (tương đương 1,9 tỷ đồng).

Ngay sau đó, cơ sở này đã bị niêm phong, các mẫu sản phẩm được gửi đi kiểm nghiệm. Khoảng 1.370 lít sữa không an toàn đã bị tiêu hủy tại chỗ. Đáng chú ý, nhà máy được cho là đã hoạt động suốt 5 năm trước khi bị phát hiện và 4 nghi phạm hiện đã bị bắt giữ.

Các chuyên gia cảnh báo, việc tiêu thụ loại “sữa” này trong thời gian dài có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến gan, thận và hệ tiêu hóa. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chỉ sử dụng sản phẩm từ nguồn uy tín, đồng thời nhanh chóng báo cáo nếu phát hiện dấu hiệu bất thường. Hiện vụ án đã được khởi tố và tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo NDTV, ﻿Times of India