Công an tỉnh Lào Cai ngày 14/6 cho biết, ngày 12/6 đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đột nhập kiểm tra khách sạn Sông Hồng View (tại phường Lào Cai), kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó qua công tác điều tra, rà soát, nắm tình hình, đầu tháng 6/2026, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và đến địa bàn Lào Cai, thuê số lượng phòng lớn tại khách sạn Sông Hồng View, tại đường Duyên Hải, phường Lào Cai để cư trú.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, nhóm trên gồm 19 đối tượng có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia, do Wang Xiang Sheng (Vương Trường Sinh), sinh năm 1981, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu. Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bí mật tổ chức xác minh.

Các đối tượng bị bắt giữ trong khách sạn - Ảnh: Công an Lào Cai

Đến ngày 10/6/202, phát hiện các đối tượng tiến hành triển khai lắp đặt các thiết bị điện tử như máy tính (đã được cài đặt sẵn các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc như Teleglam, 69yue… để hoạt động lừa đảo thông qua việc mạo danh các app cho vay tiền của Trung Quốc), thiết bị thu phát sóng 5G… tại khách sạn, chuẩn bị thực hiện hành vi “Lừa đảo chiến đoạt tài sản”.

Đã thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc

Cơ quan điều tra xác định, mục tiêu của các đối tượng là tìm kiếm các “con mồi” là công dân Trung Quốc có nhu cầu muốn vay tiền, sau đó đóng giả là nhân viên của các ppp cho vay, hướng dẫn người vay làm các thủ tục để vay tiền, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Đối tượng cầm đầu Vương Trường Sinh - Ảnh: Công an Lào Cai

Ngày 12/6/2026, ngay khi các đối tượng tiến hành các hoạt động lừa đảo, lực lượng trinh sát các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã đột nhập kiểm tra khách sạn Sông Hồng View, bắt giữ toàn bộ nhóm 19 người Trung Quốc nêu trên, kịp thời ngăn chặn các đối tượng sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vật chứng tại hiện trường gồm: 23 bộ máy tính laptop đang được các đối tượng sử dụng để hoạt động Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 26 chiếc điện thoại di động; 8 thiết bị thu, phát sóng 5G; 16 chiếc USB chạy hệ điều hành cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử, phát hiện các đối tượng đã thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Toàn bộ 19 đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Lào Cai

Việc Công an tỉnh Lào Cai kịp thời đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có tổ chức, sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn trên đã góp phần ngăn chặn thiệt hại, qua đó nâng cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc.

Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an tỉnh Lào Cai trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn để hoạt động phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.