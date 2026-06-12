Một cặp đôi người Anh đã bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ sau khi bị cáo buộc bỏ mặc ba con nhỏ trong một khách sạn ở khu vực Costa del Sol để ra ngoài vui chơi.

Theo truyền thông địa phương, đứa con nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi được cho là đã có kết quả xét nghiệm dương tính với cocaine. Hiện em bé cùng hai anh chị em khác, lần lượt khoảng 2 tuổi và 4 tuổi, đã được cơ quan dịch vụ xã hội tạm thời tiếp nhận chăm sóc.

Các nguồn tin liên quan đến cuộc điều tra cho biết tình trạng các em nhỏ được phát hiện trong khách sạn là "đáng lo ngại". Căn phòng nơi ba đứa trẻ ở lại bị mô tả trong tình trạng bừa bộn, trong khi đứa trẻ lớn nhất phải trông nom các em nhỏ hơn.

Mặc dù chính quyền vùng Andalusia đã tiếp nhận quyền chăm sóc tạm thời đối với các em, cả ba trẻ được cho là đã được đưa tới Bệnh viện Materno Infantil ở Malaga để kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Hiện chưa rõ cảnh sát đã chờ cha mẹ của các em quay trở lại khách sạn mới tiến hành bắt giữ hay đã xác định được vị trí của họ khi cả hai vẫn đang ra ngoài. Danh tính khách sạn tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Benalmádena, nơi gia đình này lưu trú, chưa được công bố.

Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha xác nhận đã bắt giữ hai nghi phạm với cáo buộc bỏ rơi con cái.

Người phát ngôn của lực lượng này cho biết: "Một người đàn ông quốc tịch Anh, 41 tuổi, và một phụ nữ 28 tuổi đã bị bắt vì bị nghi ngờ phạm tội bỏ mặc trẻ em."

"Ba đứa trẻ, gồm một em bé 6 tháng tuổi, một bé khoảng hơn 1 tuổi và một bé 4 tuổi, được phát hiện ở một mình trong khách sạn và đã được đưa tới bệnh viện."

Theo cảnh sát, đơn vị UFAM, lực lượng chuyên trách hỗ trợ gia đình và phụ nữ thuộc Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha, đang tham gia điều tra vụ việc. Trong khi đó, cơ quan dịch vụ xã hội của chính quyền Andalusia đã tạm thời tiếp nhận quyền chăm sóc các em nhỏ.

Tuy nhiên, giới chức từ chối bình luận về thông tin do truyền thông Tây Ban Nha đăng tải liên quan đến việc em bé 6 tháng tuổi được cho là có kết quả xét nghiệm dương tính với cocaine.

Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết gia đình này lưu trú tại một khu phức hợp khách sạn rất lớn ở Costa del Sol.

Dự kiến, hai nghi phạm sẽ bị tạm giữ qua đêm trước khi được đưa ra tòa để tham dự phiên điều trần đầu tiên trước thẩm phán. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được cơ quan điều tra xác nhận chính thức.

Tại phiên điều trần, thẩm phán sẽ quyết định liệu cặp đôi có được tại ngoại hay tiếp tục bị tạm giam trong thời gian cơ quan tư pháp tiến hành điều tra.

Trước đó từng xảy ra vụ việc tương tự.

Vào tháng 2 năm nay, một phụ nữ người Anh cũng bị bắt tại Costa del Sol sau khi con trai 8 tháng tuổi của cô được xác định dương tính với cocaine.

Cảnh sát khi đó đã tới một bãi biển gần Marbella sau khi nhận được phản ánh về việc một cặp đôi đốt lửa dưới gốc cây lớn. Tại hiện trường, họ phát hiện người phụ nữ cùng bạn trai đang sống trong lều dựng trên khu vực cồn cát ở bãi biển Cabopino. Gần đó là một chiếc xe không có bảo hiểm và đã hết hạn đăng kiểm.

Nhận thấy điều kiện sinh hoạt của gia đình không đảm bảo và nghi ngờ đứa trẻ có dấu hiệu suy dinh dưỡng, lực lượng chức năng đã đưa em bé tới cơ sở y tế để kiểm tra.

Sau đó, em được chuyển tới Bệnh viện Costa del Sol gần Marbella. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bé trai nhẹ cân hơn mức bình thường so với độ tuổi, đồng thời cocaine được phát hiện trong mẫu xét nghiệm nước tiểu. Em bé phải nhập khoa nhi để tiếp tục theo dõi trong khi chờ thêm các kết quả xét nghiệm khác.

Mẹ của đứa trẻ được xác định là công dân Anh 25 tuổi, còn bạn trai là một người đàn ông Tây Ban Nha 43 tuổi. Truyền thông địa phương cho biết người phụ nữ này đã nhiều lần không đến các cuộc hẹn khám nhi khoa được lên lịch trước đó cho con trai.

Sau vụ việc, tòa án đã mở cuộc điều tra. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin mới về tiến triển của vụ án.

Nguồn: Daily Mail