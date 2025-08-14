Ngày 13/8 vừa qua, UBND TP.HCM đã báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong suốt thời gian qua lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý tổng cộng 14 vụ án liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc giả và thực phẩm giả.

Điển hình là vụ việc kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư An Nguyên (thuộc xã Bình Hưng, TP.HCM) vào ngày 21/5/2025.

Theo báo Dân Trí, tại cơ sở kinh doanh này, Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện và thu giữ 4.497 chai sữa nước hiệu ENSURE và 2.167 hộp thực phẩm chức năng hiệu KIRKLAND, FOCUS không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm lên tới 777.030.000 đồng.

Ngay sau đó, cơ sở nãy đã bị xử phạt 205 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa kể trên.

Trước đó, vào ngày 19/1/2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra, bắt quả tang các cơ sở sản xuất và buôn bán sữa giả.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 7.525 lon sữa bột giả mang các nhãn hiệu như ENSURE, GLUCERNA, ALPHA LIPID. Đồng thời, công an cũng tịch thu lượng lớn vỏ lon sữa bột, bao bì, tem nhãn, máy móc, thiết bị sản xuất và một số phương tiện vận chuyển. Tổng trị giá tang vật, phương tiện, máy móc, thiết bị… ước tính lên tới 14,5 tỷ đồng, báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin.

Cảnh sát triệt phá kho xưởng sản xuất sữa Ensure giả vào năm 2024. (Ảnh: Znews)

Nguy cơ khi tiêu thụ sữa giả, không rõ nguồn gốc

Sữa giả, sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, PGS.TS Trương Tuyết Mai - Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: “Tiêu thụ sữa giả hoặc sữa không đảm bảo về chất lượng an toàn thực phẩm có thể gây ra tình trạng ngộ độc cấp, rối loạn tiêu hóa (như tiêu chảy, nôn ói…) gây mất nước, hoặc các vấn đề dị ứng".

Theo chuyên gia, các sản phẩm sữa giả cũng không đảm bảo cung cấp đủ các vi chất, chất dinh dưỡng như protein, lipid, glucid… Phụ nữ có thai, trẻ nhỏ dùng lâu dài có thể dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng, không đảm bảo tăng trưởng của bào thai cũng như sự phát triển của trẻ.

Những người mắc bệnh lý nền, người có sức khỏe không tốt nếu uống phải sữa giả không đúng với các thành phần như công bố có nguy cơ tăng nặng triệu chứng bệnh.

PGS.TS Trương Tuyết Mai lấy ví dụ như sữa dành cho người mắc bệnh tiểu đường. Sữa giả không kiểm soát được các loại đường có thể khiến đường huyết của bệnh nhân đái tháo đường tăng lên. Với bệnh nhân suy thận, sử dụng sữa giả có lượng protein cao có thể làm tăng gánh nặng cho thận và gây ra các biến chứng nguy hiểm khác.

Theo chuyên gia, để tránh uống phải sữa giả, người dân cần lựa chọn những nơi uy tín để mua, đảm bảo cơ sở đó có nguồn gốc rõ ràng, hóa đơn đầy đủ. Khi mua sữa, người dân nên kiểm tra nhãn mác, xuất xứ, chất lượng sản phẩm.