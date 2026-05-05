Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) đã phối hợp với Phòng Chống tội phạm kinh tế (ECSD) triệt phá một đường dây sản xuất hàng tiêu dùng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 240.000 sản phẩm và vật chứng liên quan, bao gồm nước tương, cà phê, bột ngọt giả cùng hàng loạt thiết bị sản xuất.

Chiến dịch được triển khai ngày 1/12/2025 dưới sự chỉ huy của Đại tá cảnh sát Phuwadej Chulakasevi, Chỉ huy Phòng 1 thuộc ECSD. Lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét 7 địa điểm tại các tỉnh Lopburi, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Pathum Thani và thủ đô Bangkok sau quá trình điều tra kéo dài.

Theo cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm bị phát hiện sản xuất và phân phối trái phép nhiều mặt hàng tiêu dùng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, đặc biệt là nước tương, nước mắm, cà phê và bột ngọt. Các sản phẩm này được đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thông qua xe bán tải kín nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Trong đợt truy quét, cảnh sát thu giữ 118.100 nhãn nước tương giả, 12 hộp (144 chai) nước tương đã đóng sẵn, 1.881 chai rỗng cùng nhiều thùng trộn lớn chứa nước tương thành phẩm.

Bên cạnh đó, khoảng 122.333 nguyên liệu thô bị tịch thu, bao gồm phẩm màu thực phẩm, axit axetic, natri benzoat, 48 bao muối, năm bao bột ngọt và hương liệu nước tương. Thiết bị sản xuất như bồn trộn, máy trộn và hàng trăm nghìn nhãn mác in sẵn cũng bị thu giữ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện các bể chứa lớn dùng để pha trộn nước tương giả, máy trộn cà phê và bột ngọt, cùng nhiều thiết bị phục vụ sản xuất hàng giả. Tổng cộng có hơn 240.000 sản phẩm và vật chứng bị tịch thu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các cơ sở này hoạt động trong điều kiện mất vệ sinh, không có hệ thống kiểm soát chất lượng. Nhiều sản phẩm được sản xuất bằng nguyên liệu giá rẻ hoặc không rõ nguồn gốc nhằm giảm chi phí. Cảnh sát Thái Lan cảnh báo một số lô hàng có màu sắc, mùi vị bất thường, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm chất độc hại như kim loại nặng hoặc các hợp chất ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột của người dùng.

Đặc biệt, cơ quan chức năng cho biết đã phát hiện một loại bột ngọt mới không rõ nguồn gốc được sử dụng trong quá trình sản xuất. Các sản phẩm giả mạo bị đánh giá không đạt chất lượng về màu sắc, mùi vị và thành phần so với hàng chính hãng.

Cục Điều tra Trung ương Thái Lan phát đi cảnh báo tới người dân và các nhà hàng cần thận trọng khi mua các mặt hàng tiêu dùng, ưu tiên lựa chọn sản phẩm từ nguồn phân phối uy tín và kiểm tra kỹ nhãn mác, bao bì trước khi sử dụng.

Khánh Vy