Theo The Paper, năm 2020, Bộ Công an Trung Quốc công bố kết quả điều tra cho thấy lực lượng công an hai tỉnh Quảng Đông và Hắc Long Giang đã phối hợp triệt phá một đường dây sản xuất tiền giả quy mô đặc biệt lớn, thu giữ tổng cộng 422 triệu NDT tiền giả (hơn 1.562 tỷ đồng) và 6 tấn giấy in tiền. Đây được đánh giá là vụ án tiền giả lớn nhất ở Trung Quốc kể từ năm 1949.

Manh mối từ một tù nhân

Nguồn cơn vụ án bắt đầu từ một manh mối do một tù nhân mãn hạn tù cung cấp vào tháng 11/2019. Trong quá trình điều tra, Đội Điều tra Kinh tế Công an tỉnh Quảng Đông phát hiện các nghi phạm họ Trịnh và họ Lưu có dấu hiệu liên quan đến hoạt động in tiền giả.

Sau khi báo cáo lên Bộ Công an Trung Quốc, lực lượng đặc nhiệm liên tỉnh được thành lập, phối hợp giữa 4 địa điểm thuộc Quảng Đông và Hắc Long Giang. Sau gần 3 tháng điều tra bí mật, cảnh sát đã xác định được hơn 20 đối tượng trong đường dây trên.

Kết quả điều tra cho thấy, đối tượng họ Trịnh, Lưu và đồng phạm đã di chuyển từ Quảng Đông lên Hắc Long Giang để thiết lập cơ sở in tiền giả nhằm tránh bị phát hiện.

Tại Hắc Long Giang, cảnh sát phát hiện một xưởng in tiền nằm sâu trong một ngôi làng hẻo lánh ở vùng tuyết phủ, được trang bị camera giám sát kín đáo. Khu làm việc và sinh hoạt được kết nối khép kín, các nhân viên không được ra ngoài. Tại đây, một người chuyên trách được giao vận chuyển vật tư từ kho giấy đến xưởng in, khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Nhóm tội phạm có tổ chức phân cấp rõ ràng, gồm các cổ đông, kỹ thuật viên, đốc công và chủ sở hữu. Nhiều thành viên không biết danh tính thật của nhau, chỉ liên hệ qua trung gian.

Vượt khó giữa dịch bệnh để phá án

Theo Sở Công an Hắc Long Giang, vụ án xảy ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh, đặc biệt tại hai tỉnh Quảng Đông và Hắc Long Giang. Lực lượng đặc nhiệm phải đồng thời thực hiện nhiệm vụ bao vây truy bắt và phòng chống dịch nghiêm ngặt, khiến quá trình tác nghiệp gặp nhiều trở ngại.

Ảnh: The Paper

Sau khi xác định chính xác vị trí xưởng in và các đối tượng cầm đầu, hơn 400 cảnh sát được huy động cho chiến dịch triệt phá vào cuối tháng 2/2020. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 16 nghi phạm hình sự, phá hủy một xưởng in và một kho chứa vật liệu làm tiền giả, thu giữ tại chỗ số tiền giả mệnh giá 100 NDT (loại phát hành năm 2005) trị giá 422 triệu NDT cùng 6 tấn giấy in tiền.

Tất cả nghi phạm sau khi bị bắt đều được kiểm tra y tế, xét nghiệm y tế rồi mới tạm giam và thẩm vấn qua hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 11/2019, nhóm này đã mua máy in, mực, giấy chuyên dụng tại Thâm Quyến và Sán Đầu (Quảng Đông), rồi vận chuyển ra Mẫu Đơn Giang (Hắc Long Giang) để lắp đặt xưởng in và kho chứa. Đến thời điểm bị bắt giữ, 422 triệu NDT tiền giả mệnh giá 100 NDT đã bị thu giữ trước khi kịp tung ra thị trường.

Các đối tượng cầm đầu đường dây trên gồm các đối tượng họ Trịnh, Phạm, Trần và Lý, còn lại là 3 đốc công và các kỹ thuật viên phụ trách vận hành in ấn.

Hình phạt nghiêm khắc cho tội làm tiền giả

Theo Điều 170 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, tội làm tiền giả có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm, kèm phạt tiền; trường hợp nghiêm trọng có thể bị tù chung thân. Những người cầm đầu, sản xuất số lượng đặc biệt lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng đều thuộc diện này.

Ngoài ra, Điều 171 quy định hình phạt với hành vi mua bán, vận chuyển tiền giả, mức phạt tù tối đa đến chung thân, tùy quy mô vi phạm. Người trong hệ thống ngân hàng lợi dụng chức vụ để trao đổi tiền giả cũng bị xử lý nặng, có thể tới 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Ảnh: The Paper

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, hành vi làm, tàng trữ, buôn bán hoặc sử dụng tiền giả đều cấu thành tội phạm hình sự, bất kể mục đích hay lợi nhuận. Loại tiền tệ trong phạm vi này không chỉ bao gồm Nhân dân tệ mà còn cả các ngoại tệ lưu hành hoặc quy đổi được.

Điều 172 Bộ luật Hình sự Trung Quốc cũng quy định, người cố ý tàng trữ hoặc sử dụng tiền giả với giá trị lớn có thể bị phạt tù tới 10 năm, kèm phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.

Vụ án trên không chỉ cho thấy quy mô tinh vi của hoạt động làm tiền giả, mà còn thể hiện nỗ lực phối hợp mạnh mẽ giữa các cơ quan công an Trung Quốc trong việc ngăn chặn dòng tiền giả, bảo vệ an ninh tài chính quốc gia.