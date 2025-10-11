Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 15 giờ ngày 11-10, người dân phát hiện đám cháy bùng phát từ khu vực giữa chợ Rồng - nơi tập trung chủ yếu các ki ốt kinh doanh quần áo, đồ gia dụng. Khói đen bốc cao nghi ngút, nhanh chóng bao trùm cả khu chợ.

Đám cháy bùng phát từ khu vực giữa chợ - nơi tập trung chủ yếu các ki ốt kinh doanh quần áo, đồ gia dụng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm 114 đã điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy của Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời thông báo Điện lực khu vực cắt điện, đảm bảo an toàn trong quá trình triển khai chữa cháy.

Sau một thời gian nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang khu dân cư lân cận.

May mắn thời điểm xảy ra cháy, khu vực này không họp chợ nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều ki ốt quần áo, đồ gia dụng bị hư hại nặng, một số gần như cháy rụi hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều gian hàng bị hư hại nặng

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hiện, các phòng nghiệp vụ, Công an TP Hải Phòng đang phối hợp cùng Công an xã Trần Phú khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.