Thông tin Tôn Bằng (Sun Yupeng, sinh năm 1976) - chồng cũ Hằng Du Mục - bị khởi tố, bắt tạm giam vẫn đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Giữa lúc chồng vướng ồn ào pháp lý, T.T (sinh năm 2007) - người vợ thứ 4, kém Tôn Bằng 31 tuổi - cũng có động thái mới.

Cụ thể, T.T đăng tải 2 story. Một bài đăng là khoảnh khắc liên quan đến con trai của cặp đôi, bài còn lại là dòng trạng thái sưu tầm với nội dung tự động viên bản thân, nhắc nhở mình kiên cường trong giai đoạn khó khăn.

“Cố gắng lên! Mình biết quãng thời gian này thật sự không dễ dàng nhưng chỉ cần vượt qua được đoạn đường này mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Dù có mệt đến đâu cũng đừng quên rằng mình đã kiên cường như thế nào suốt thời gian qua. Cứ tiếp tục bước từng chút một rồi sẽ đến ngày bạn nhìn lại và tự hào vì mình đã không bỏ cuộc” - là nội dung bài đăng của T.T.

Story mới nhất của vợ Tôn Bằng (Ảnh chụp màn hình)

Dù T.T. không đề cập trực tiếp đến vụ việc của chồng trong nội dung đăng tải nhưng dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người xem.

Bên cạnh đó, tài khoản của T.T. cũng xuất hiện nhiều bình luận từ cư dân mạng. Một số người theo dõi sát sao động thái của cô sau thông tin về Tôn Bằng, trong khi những người khác tiếp tục bàn luận về cuộc hôn nhân của cặp đôi. Sự chú ý dành cho T.T. cũng xuất phát từ khoảng cách tuổi tác giữa hai người và những ồn ào mà Tôn Bằng từng vướng phải trước đó.

Được biết người vợ thứ 4 của Tôn Bằng sinh năm 2007, quê Lào Cai, kém Tôn Bằng 31 tuổi. Thời gian đầu, cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau nhưng không công khai xác nhận mối quan hệ. Từ khoảng đầu tháng 8/2025, T.T dần cởi mở hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc bên chồng trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải hình ảnh đi du lịch tại các tỉnh, thành ở Trung Quốc, đồng thời chia sẻ những đoạn clip đời thường có sự xuất hiện của Tôn Bằng. Có khi là góc nghiêng của chồng, lúc lại là khoảnh khắc ngồi trong ô tô hay được anh nấu đồ ăn. Những bài đăng này cho thấy T.T. cũng khá thoải mái khi chia sẻ cuộc sống tình cảm của mình với người theo dõi.

Đầu năm 2026, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Đến tháng 5/2026, khi T.T. sinh em bé đầu lòng, Tôn Bằng đăng clip chăm sóc vợ từng li từng tí.

Vợ chồng Tôn Bằng trong đám cưới hồi đầu năm 2016

Về phía Tôn Bằng, trước khi kết hôn với T.T, người đàn ông sinh năm 1976 từng trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 4 người con. Tôn Bằng được công chúng Việt Nam biết đến rộng rãi qua cuộc hôn nhân với Hằng Du Mục. Hai người kết hôn năm 2019, có 2 con trai chung và hoàn tất thủ tục ly hôn vào ngày 20/8/2024 sau nhiều mâu thuẫn được đưa ra bàn luận công khai.

Sau ly hôn, Tôn Bằng tiếp tục hoạt động trên mạng xã hội, livestream bán hàng và chia sẻ cuộc sống cá nhân. Đầu tháng 10/2026, Tôn Bằng vẫn còn đăng bài nhắc lại chuyện tình cảm với vợ cũ, khiến câu chuyện hậu ly hôn một lần nữa được chú ý.

Đến ngày 18/10, Tôn Bằng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, liên quan đến việc kinh doanh táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” khi chưa được chủ sở hữu cho phép. Theo thông tin được công bố, lực lượng chức năng phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu này tại kho hàng của Công ty Dịch Dương, với tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.