Dòng tin tuyển dụng gây tranh cãi: "Ưu tiên thạc sĩ" từ các trường đại học top đầu cho vị trí shipper giao hàng

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một ảnh chụp màn hình được cho là thông tin tuyển dụng của chuỗi bán lẻ Sam's Club. Trong đó, vị trí nhân viên giao hàng được cho là có thêm điều kiện "ưu tiên ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ tại các trường thuộc nhóm 985, 211" - 2 nhóm đại học hàng đầu của Trung Quốc.

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao. Người đăng bài bày tỏ sự thắc mắc: "Một công việc giao hàng thì cần bằng thạc sĩ để làm gì? Có phải sẽ giao nhanh hơn hay tìm đường giỏi hơn?". Không ít cư dân mạng cũng nghi ngờ đây chỉ là hình ảnh đã qua chỉnh sửa nhằm thu hút sự chú ý, bởi theo họ, rất khó có nhà tuyển dụng nào đưa ra yêu cầu như vậy.

Tuy nhiên, bất kể tính xác thực của bức ảnh ra sao, việc nó nhanh chóng lan truyền và tạo nên làn sóng tranh luận cũng cho thấy một thực tế rằng câu chuyện về giá trị của bằng cấp và sự cạnh tranh trên thị trường việc làm đang nhận được sự quan tâm rất lớn.

Trong phần bình luận, nhiều người cho rằng cụm từ "ưu tiên" không đồng nghĩa với việc chỉ tuyển những ứng viên có trình độ như vậy. Theo họ, đây có thể chỉ là một cách thể hiện tiêu chí tuyển dụng của doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn lao động dồi dào và cạnh tranh ngày càng cao. Một số ý kiến còn cho rằng việc nhà tuyển dụng nâng tiêu chuẩn không phải điều quá bất thường nếu họ muốn tìm kiếm những ứng viên phù hợp nhất.

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một ảnh chụp màn hình được cho là thông tin tuyển dụng của chuỗi bán lẻ Sam's Club

Cũng có người đặt vấn đề từ góc độ thu nhập. Họ cho rằng nếu mức lương của công việc đủ hấp dẫn thì việc người có trình độ cao lựa chọn ứng tuyển cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Một số bình luận khác lại nhìn nhận đây là dấu hiệu cho thấy bằng cấp ngày càng không còn mang tính quyết định như trước, khi người có trình độ cao cũng sẵn sàng cân nhắc nhiều công việc khác nhau thay vì chỉ giới hạn trong những vị trí văn phòng hoặc nghiên cứu.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng đưa ra những quan điểm trái chiều. Có người cho rằng trình độ học vấn và trí tuệ không phải lúc nào cũng đồng nhất, trong khi số khác nhận định bằng cấp cao không còn là "tấm vé đảm bảo" cho một công việc ổn định hay mức thu nhập như kỳ vọng, nhất là khi thị trường lao động thay đổi nhanh chóng.

Không ít bình luận mang tính hài hước cũng xuất hiện dưới bài đăng, chẳng hạn như "Ưu tiên ứng viên tự trang bị máy bay không người lái" hay "Ưu tiên có sẵn xe điện, tốt nghiệp 985 hoặc 211".

Từ câu chuyện này, nhiều ý kiến cho rằng không nên chỉ dựa vào một dòng "ưu tiên thạc sĩ" để kết luận rằng việc học không còn giá trị. Bằng cấp vốn không phải sự bảo đảm cho một công việc cụ thể, mà quan trọng hơn là quá trình tích lũy kiến thức, rèn luyện tư duy, khả năng học hỏi và giải quyết vấn đề. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ nghiên cứu, kinh doanh đến dịch vụ hay giao nhận, mỗi công việc đều có những yêu cầu và giá trị riêng.

Thị trường lao động ngày nay đang trở nên đa dạng hơn, khi nhiều người có trình độ cao sẵn sàng lựa chọn những công việc phù hợp với hoàn cảnh, mục tiêu hoặc định hướng cá nhân của mình. Vì vậy, thay vì nhìn nhận nghề nghiệp qua lăng kính "đúng ngành" hay "đúng bằng cấp", điều đáng quan tâm hơn là mỗi người có thể phát huy năng lực, tạo ra giá trị và tiếp tục phát triển trên con đường mình lựa chọn.