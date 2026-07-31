MỚI NHẤT: Báo cáo chỉ ra AI không "cướp việc" mà khiến nhiều ngành nghề bị giảm lương và đây chính là các ngành bị ảnh hưởng nhất!

Theo đưa tin từ Business Insider hôm nay (31/7), một sách trắng mới nhất từ công ty quản lý tài sản Apollo Global Management chỉ ra rằng, AI chưa chắc đã trực tiếp "cướp" đi việc làm của con người, nhưng nhiều khả năng sẽ làm giảm mức tăng lương đầu tiên.

Nghiên cứu này theo dõi dữ liệu về tiền lương và việc làm của 321 nghề nghiệp. Kết quả cho thấy, kể từ năm 2023, các vị trí có mức độ tiếp xúc với AI cao nhất có tốc độ tăng lương thực tế giảm trung bình 6,7%. Mốc thời gian này trùng khớp với thời điểm ChatGPT bắt đầu trở nên phổ biến bùng nổ.

Nhà phân tích Sanya Edlich và Chuyên gia kinh tế trưởng Torsten Slok của Apollo đã viết trong báo cáo rằng nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy ảnh hưởng "có thể phát hiện được" của AI đối với tình hình việc làm tổng thể.

Dữ liệu do IT Home thu thập được cho thấy người lao động có thu nhập thấp chịu tác động về lương rõ rệt nhất. Kể từ năm 2023, tốc độ tăng thu nhập của lao động trong ngành dịch vụ giảm trung bình 24,3%, còn nhóm lao động thuộc nhóm 25% thu nhập thấp nhất bị giảm 10,7%. Trong khi đó, nhóm lao động có thu nhập cao nhất không chịu "ảnh hưởng đáng kể".

Các nhà nghiên cứu cũng áp dụng Chỉ số Kinh tế Anthropic (Anthropic Economic Index) để đánh giá mức độ tiếp xúc với AI dựa trên tỷ lệ các nhiệm vụ công việc thực tế được hoàn thành bằng công cụ AI của Anthropic.

So sánh dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ giai đoạn 2022 - 2024, Apollo nhận thấy các nghề nghiệp có mức độ tiếp xúc với AI cao sau đây đã xuất hiện sự thay đổi rõ rệt về lương thực tế:

Nghề nghiệp Thay đổi lương thực tế Mức độ tiếp xúc với AI (Chỉ số Anthropic) Lập trình viên máy tính -6.1% 0.75 Trợ lý thống kê -5.4% 0.51 Chuyên viên phân tích và kiểm thử đảm bảo chất lượng phần mềm -2.9% 0.52 Kiến trúc sư cơ sở dữ liệu -2.7% 0.58 Nhân viên ghi chép y khoa -1.5% 0.64 Đại diện kinh doanh bán buôn và sản xuất (trừ sản phẩm kỹ thuật và khoa học) -1.3% 0.63

Một số nghề nghiệp có mức giảm lương lớn hơn, nguyên nhân cốt lõi có thể đến từ sự thay đổi chung của toàn ngành. Phát thanh viên chương trình truyền hình và DJ đài phát thanh có mức độ tiếp xúc với AI tương đối thấp trong chỉ số Anthropic, nhưng lương thực tế lại giảm mạnh 52% trong vòng 2 năm.

Ngược lại, một số nghề nghiệp có mức độ tiếp xúc với AI ở mức vừa phải lại ghi nhận mức tăng lương khá cao. Cố vấn tài chính cá nhân có hơn một phần ba nhiệm vụ công việc có thể chịu ảnh hưởng bởi AI, nhưng lương lại tăng 8,4%. Các thẩm phán luật hành chính, trọng tài viên và quan chức điều trần có khoảng 30% nhiệm vụ công việc chịu ảnh hưởng bởi AI, nhưng lương trong cùng kỳ lại tăng 17,5%.

Sách trắng ước tính có khoảng 5,8 triệu lao động tại Mỹ đang làm các công việc có mức độ tiếp xúc với AI cao. Edlich và Slok cho biết, khi AI được ứng dụng rộng rãi hơn trong giới doanh nghiệp Mỹ, con số này rất có thể sẽ tăng lên đáng kể, gây ra tác động lớn đến tình trạng bất bình đẳng thu nhập và các chính sách thị trường lao động trong vài năm tới.