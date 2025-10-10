Trên trang Facebook cá nhân, Lê Anh Nuôi chia sẻ hình ảnh và dòng trạng thái đầy xúc động: anh cùng ê-kíp đang chuẩn bị hơn 300 suất cơm nóng để mang đi tiếp tế cho bà con tại Ngọc Trì, Quế Nham, Tân Yên (Bắc Giang) và một số khu vực lân cận. Mỗi phần cơm gồm thịt chưng mắm tép, muối vừng, nước lọc cùng một số thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Anh viết giản dị nhưng chân thành: “Tuy không đủ dinh dưỡng nhưng bà con thông cảm vì thời gian chuẩn bị quá gấp, cho em xin tạ lỗi ạ.”

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết đã nhận được nhiều lượt thích và chia sẻ, kèm theo vô số bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự trân trọng trước hành động thiết thực, ấm áp của TikToker này.

Không ít bình luận khen ngợi: “Thật tuyệt vời, một việc làm ý nghĩa giữa lúc khó khăn”, hay “Nghĩa cử cao đẹp.”

Lê Anh Nuôi, tên thật là Lê Minh Tuyển (sinh năm 1992), trở nên nổi bật trên TikTok nhờ những video ghi lại các bữa ăn trong quân đội được chuẩn bị chỉ với 26.000 đồng nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và phong phú. Nhờ nội dung gần gũi và sáng tạo, cả kênh TikTok lẫn trang Facebook mang tên anh đều thu hút lượng lớn người theo dõi.

Từ tháng 8/2023, sau khi được nhiều người biết đến, Lê Anh Nuôi bắt đầu chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh trực tuyến. Anh thường xuyên livestream bán hàng, giới thiệu các sản phẩm mang phong cách “kinh tế quân đội” như giày, dép, áo mưa, dây lưng hay mũ cối. Ngoài ra, anh còn xây dựng thương hiệu riêng với các mặt hàng thực phẩm được sản xuất tại Hưng Yên.

Thương hiệu của Lê Anh Nuôi hiện cung cấp nhiều sản phẩm đặc trưng như thịt chưng mắm tép, khô heo cháy tỏi, khô gà lá chanh, muối vừng lạc… Các sản phẩm này được bày bán chủ yếu qua TikTok Shop và Shopee, thông qua hai gian hàng mang tên Lê Anh Nuôi Food và Lê Anh Nuôi Shop.

Theo thống kê trước đó từ Metric.vn, nền tảng phân tích dữ liệu thông minh trong lĩnh vực thương mại điện tử, trong giai đoạn từ 1/1/2024 đến 30/6/2025, các gian hàng “Lê Anh Nuôi Food” trên TikTok Shop và “Lê Anh Nuôi Shop” trên Shopee đã ghi nhận doanh thu hơn 74,2 tỷ đồng, với hơn 403.500 sản phẩm được bán ra. Đáng chú ý, khoảng 95% doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh trên TikTok Shop, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nền tảng này đối với thương hiệu của Lê Anh Nuôi.

Nhiều sản phẩm của anh đạt lượng tiêu thụ ấn tượng, lên đến hàng chục nghìn đơn hàng. Cụ thể, trên TikTok Shop, thịt chưng mắm tép Lê Anh Nuôi loại 500 gram, có giá 290.000 đồng, đã bán được hơn 31.200 hũ; trong khi khô heo cháy tỏi 250 gram, giá 170.000 đồng, cũng ghi nhận hơn 17.300 lượt bán – những con số cho thấy sức hút lớn từ các sản phẩm mang đậm hương vị truyền thống.

Trên nền tảng Shopee, gian hàng “Lê Anh Nuôi Shop” hiện có 51 sản phẩm và thu hút hơn 16.000 người theo dõi. Một số mặt hàng nổi bật có doanh số cao gồm: mắm tép chưng thịt (có thêm tôm sú) giá 195.000 đồng/hũ 300 gram với hơn 11.800 đơn; combo 2 hũ khô heo cháy tỏi giá 315.000 đồng với khoảng 2.900 đơn; đặc biệt, nem nướng phên bà Tuyết giá chỉ 3.000 đồng/chiếc cũng đạt hơn 100.000 lượt bán – minh chứng cho sức tiêu thụ đa dạng của thương hiệu này trên các sàn thương mại điện tử.

Tuy nhiên, bên cạnh sức hút và doanh thu ấn tượng, Lê Anh Nuôi cũng từng đối mặt với một số tranh cãi liên quan đến hoạt động bán hàng trực tuyến.

Đầu tháng 6/2025, anh vướng vào lùm xùm khi quảng cáo sản phẩm yến chưng giá rẻ thuộc thương hiệu yến sào Đỗ Thị Toán. Trong nhiều buổi livestream, anh giới thiệu các lọ yến chưng sẵn có giá chỉ 17.000–22.000 đồng/lọ, khẳng định mỗi lọ chứa 6 gram yến tươi vụn tinh chế, được tiệt trùng an toàn, đồng thời có thể dùng cho trẻ nhỏ từ 1 tuổi, phụ nữ mang thai, người tiểu đường và người cao tuổi.

Sau khi bị cộng đồng mạng đặt nghi vấn về chất lượng và thành phần sản phẩm, ngày 10/6, tài khoản TikTok có 1,8 triệu người theo dõi của anh đã đăng video thông báo đang thu thập chứng cứ và tài liệu để đưa ra phản hồi minh bạch. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau – 12/6, video này đã bị gỡ bỏ khỏi tài khoản.

Một vụ việc khác cũng từng gây xôn xao khi có khách hàng phản ánh trên mạng xã hội rằng nhãn bao bì sản phẩm khô heo cháy tỏi có ghi ngày sản xuất là 24/4/2026, trong khi hạn sử dụng lại là 24/7/2025. Điều này đã gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Trước làn sóng thắc mắc, ngày 3/7, TikToker này đăng tải video giải thích rằng sản phẩm khô heo cháy tỏi không phải do anh trực tiếp sản xuất mà được “doanh nghiệp tư nhân của cô ruột tại Văn Giang (Hưng Yên)” gia công. Theo lời anh, doanh nghiệp này đã có hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất khô gà lá chanh và khô heo cháy tỏi, chủ yếu cung ứng cho các siêu thị lớn chứ không bán lẻ.

“Nhận thấy sản phẩm tươi ngon, chất lượng, mình xin phép cô kết hợp để bán lẻ ra thị trường. Vì lượng hàng vào siêu thị rất lớn nên phần bán lẻ không nhiều, mỗi ngày chỉ vài trăm lọ. Khi bán hết, bên mình khóa giỏ hàng chứ không ẩn hay chặn đơn”, Lê Anh Nuôi chia sẻ trong video đăng tải trên TikTok.

