Ông Hắc Ngọc Hải (SN 1974) là nhân vật nổi tiếng trong giới đầu tư bất động sản tại Thanh Hóa và khu vực ven biển miền Bắc.

Khởi nghiệp trong lĩnh vực cơ điện, thiết bị nhiệt lạnh và nồi hơi, ông Hải chuyển dần sang mảng bất động sản nghỉ dưỡng, nhanh chóng trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Ông Hải có vợ sinh năm 1978, cũng là doanh nhân, đồng hành trong công việc.

Ông Hắc Ngọc Hải. Ảnh: Tập đoàn BMT

Ông Hải được cho là người đứng sau chuỗi khách sạn cao cấp mang thương hiệu Central, xuất hiện tại trung tâm thành phố Thanh Hóa và khu du lịch Hạ Long (Quảng Ninh).

Đầu tiên phải kể đến Khách sạn Central Hotel tại Thanh Hóa - dự án được xem như “bệ phóng” đưa tên tuổi ông Hải xuất hiện trong giới đầu tư địa ốc địa phương. Central Hotel tọa lạc trên khu đất rộng 10.000m2 tại trung tâm TP. Thanh Hóa. Khu đất này vốn từng được Thanh Hóa giao cho Công ty TNHH Đầu tư Quảng Long - Thanh Hóa để thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm thương mại - Đại siêu thị Big C (giai đoạn 2). Song cuối năm 2015, Thanh Hóa thu hồi và giao cho Công ty TNHH MTV Nhiệt lạnh Hải Nam, doanh nghiệp do ông Hắc Ngọc Hải làm chủ.

Chưa đầy hai năm sau, ngày 1/1/2017, khách sạn Central Hotel chính thức đi vào vận hành. Công trình cao 18 tầng, quy mô 205 phòng nghỉ, cùng hệ thống nhà hàng, phòng họp sức chứa tới 1.000 người và các dịch vụ phụ trợ đạt chuẩn quốc tế.

Central Hotel Thanh Hóa.

Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên của thành phố Thanh Hóa, đồng thời là khách sạn 5 sao thứ hai trên địa bàn toàn tỉnh tại thời điểm đó. Cũng trong năm 2017, khi Central Hotel được công nhận đạt chuẩn 5 sao, ông Hắc Ngọc Hải, với tư cách Chủ tịch HĐQT, đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh và Tổng cục Du lịch trong buổi lễ công bố. Khoảnh khắc ấy đánh dấu lần hiếm hoi ông xuất hiện trước truyền thông và cũng là dấu mốc ghi nhận sự nổi lên của một nhà đầu tư trẻ, kín tiếng nhưng có tầm nhìn dài hạn tại Thanh Hóa.

Chỉ vài tháng sau khi Central Hotel Thanh Hóa vận hành, ông Hắc Ngọc Hải tiếp tục mở rộng dấu ấn của mình ra Quảng Ninh với dự án Central Hotel Quảng Ninh (hay còn gọi là Central Luxury Hạ Long). Khách sạn tọa lạc tại phường Bãi Cháy - khu trung tâm du lịch sầm uất nhất ven vịnh, nơi tập trung nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế.

Central Hotel Quảng Ninh.

Dự án có quy mô 234 phòng hướng biển, triển khai trên diện tích hơn 2.400 m2. Đây là một trong số ít khách sạn 5 sao tại Hạ Long do doanh nghiệp ngoài tỉnh phát triển, khẳng định bước tiến của hệ thống Central trong việc vươn ra thị trường du lịch cao cấp miền Bắc.

Không dừng lại ở lĩnh vực bất động sản nghĩ dưỡng, ông Hắc Ngọc Hải còn sở hữu các doanh nghiệp khác hoạt động trong các lĩnh vực cơ điện, thiết bị áp lực và xây dựng, gồm Công ty TNHH MTV Cơ nhiệt Hải Huyền, CTCP Nồi hơi và Thiết bị áp lực Bắc Miền Trung cùng Tập đoàn BMT. Ông Hải từng đề xuất thực hiện nhiều dự án nghỉ dưỡng lớn tại Thanh Hóa, nổi bật như Central Resort có quy mô hơn 30ha, vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, hay tổ hợp nghỉ dưỡng bến Nguyệt Viên tại TP.Thanh Hóa.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia: Công ty TNHH MTV Nhiệt lạnh Hải Nam - doanh nghiệp gắn liền với dự án Central Hotel Thanh Hóa có vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng, trong đó ông Hắc Ngọc Hải nắm 99%, tương đương 5,94 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Central, pháp nhân đại diện cho dự án Central Luxury Hạ Long, khi mới thành lập chỉ có vốn 1,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin cập nhật sau đó cho thấy vốn điều lệ đã tăng lên 250 tỷ đồng, phản ánh quy mô vốn hóa và năng lực tài chính mở rộng đáng kể.