Động thái của Hương Tràm

Tối 16/4, Hương Tràm có bài đăng trên fanpage cá nhân, ngay giữa tâm điểm tranh cãi liên quan đến chiến thắng tại Giải thưởng Cống hiến 2026 khiến cô nhận về làn sóng phản ứng dữ dội với hơn 18 nghìn lượt phẫn nộ. Trong bài viết, nữ ca sĩ chia sẻ cảm xúc khi nhận chiếc cúp Cống hiến thứ ba trong sự nghiệp, đồng thời nhìn lại hành trình trưởng thành của bản thân qua từng cột mốc tuổi. Đáng chú ý, Hương Tràm lựa chọn cách thể hiện mang tính tự sự, nhấn mạnh sự biến chuyển nội tâm thay vì trực tiếp đề cập đến những tranh cãi đang diễn ra.

Nguyên văn dòng trạng thái được nữ ca sĩ đăng tải:

“Tượng Cống Hiến thứ ba trong hành trình của một cô gái 30 tuổi. Và thật hữu duyên khi Tràm lại được đón nhận khoảnh khắc này từ cô Mỹ Linh và chú Anh Quân.

18 – hát bằng bản năng.

23 – hát bằng khát khao.

30 – hát bằng tất cả những gì đã vỡ… rồi tự lành.

Mỗi chặng đường, không phải ai cũng có cơ hội được sống trọn vẹn và được gọi tên.

Tràm biết ơn khán giả, gia đình, FC và hội đồng Giải Cống Hiến vì đã nhìn thấy “Phao Cứu Sinh” không chỉ là âm nhạc, mà là một phần của hành trình sống. Cảm ơn những anh, em đã cùng Tràm thức đêm hàng tháng với 12 bản thu, đã đi qua đủ đầy cảm xúc vui, buồn và cả những lúc lênh đênh.

Nếu đã từng chênh vênh,

mình sẽ hiểu giá trị của một chiếc phao.

Nếu đã từng chìm,

mình sẽ biết thế nào là được cứu.

Và nếu hôm nay vẫn còn đứng ở đây,

là vì Tràm chưa từng buông tay khỏi chính mình.”

Tối 16/4, Hương Tràm có bài đăng mới trên fanpage

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, không chỉ bởi nội dung chia sẻ mà còn vì xuất hiện đúng thời điểm tranh luận đang leo thang. Đây được xem là động thái đầu tiên của Hương Tràm sau khi làn sóng phản ứng tiêu cực bùng phát.

Hương Tràm gây tranh cãi

Nóng nhất mạng xã hội thời điểm hiện tại vẫn là làn sóng tranh luận xoay quanh việc Hương Tràm giành giải Album của năm tại Giải thưởng Cống hiến 2026 với sản phẩm Phao Cứu Sinh. Tính đến 17 giờ ngày 16/4, bài đăng cảm ơn của nữ ca sĩ trên fanpage cá nhân ghi nhận gần 70 nghìn lượt reaction, trong đó có tới 18,6 nghìn lượt phẫn nộ. Lượng tương tác trái chiều tăng nhanh trong bối cảnh tranh cãi về tính thuyết phục của chiến thắng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tranh cãi MXH hiện tại liên quan đến Hương Tràm và Phùng Khánh Linh

Không chỉ riêng fanpage nghệ sĩ, trang chính thức của ban tổ chức cũng rơi vào tình trạng tương tự. Bài đăng cập nhật khoảnh khắc nhận giải của Hương Tràm ghi nhận hơn 23 nghìn lượt reaction, với khoảng 5 nghìn lượt phẫn nộ.

Về cơ chế chấm giải, Cống hiến không phải là giải thưởng thuần túy dựa trên bình chọn khán giả. Kết quả được xác định dựa trên hai nguồn điểm: 50% từ hệ thống bình chọn công khai Bvote và 50% từ hội đồng hơn 100 nhà báo theo dõi lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật trên toàn quốc.

Ngay từ khi mở cổng bình chọn, cuộc cạnh tranh tập trung vào hai cái tên là Hương Tràm và Phùng Khánh Linh. Theo số liệu tại thời điểm đóng cổng vote, Phao Cứu Sinh của Hương Tràm dẫn đầu với 727.654 điểm, bỏ xa Giữa Một Vạn Người của Phùng Khánh Linh với 232.381 điểm. Khoảng cách này cho thấy chiến thắng của Hương Tràm không chỉ đến từ hội đồng chuyên môn mà còn áp đảo ở lượt bình chọn công khai vào giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, chính sự chênh lệch lớn này lại mở ra hướng tranh luận khác. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về nguồn lực bình chọn, trong bối cảnh Phao Cứu Sinh không có độ phủ nổi bật trên thị trường trong năm 2025. Điều này được cho là trái ngược với hoạt động ổn định và mức độ hiện diện của Phùng Khánh Linh trong cùng giai đoạn.

Trong khi đó, Phao Cứu Sinh không sở hữu lợi thế rõ rệt về số liệu phổ biến đại chúng. Việc kết quả bình chọn có dấu hiệu “lật kèo” vào giai đoạn cuối khiến không ít ý kiến nghi ngờ về tính minh bạch cũng như mức độ hiện diện thực tế của cộng đồng người nghe đứng sau con số này.

Tranh luận càng được đẩy lên cao khi đặt chiến thắng của Hương Tràm cạnh các album từng giành Cống hiến trước đó như Hoàng, LINK của Hoàng Thùy Linh, Bật Nó Lên của SOOBIN hay Minh Tinh của Văn Mai Hương (ảnh: FBNV)

Tranh luận càng được đẩy lên cao khi đặt chiến thắng của Hương Tràm cạnh các album từng giành Cống hiến trước đó như Hoàng, LINK của Hoàng Thùy Linh, Bật Nó Lên của SOOBIN hay Minh Tinh của Văn Mai Hương. Các sản phẩm này đều được ghi nhận có sức ảnh hưởng rõ rệt trên thị trường, từ thành tích nhạc số đến dấu ấn văn hóa đại chúng.

Hiện tại, tranh cãi xoay quanh chiến thắng của Hương Tràm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các từ khóa liên quan đến giải thưởng, album Phao Cứu Sinh và màn so sánh với Phùng Khánh Linh tiếp tục lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Threads và TikTok.

Hiện, chúng tôi đã liên hệ với phía Hương Tràm để làm rõ các vấn đề được quan tâm nhưng chưa nhận được phản hồi.