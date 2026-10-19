Đông Nhi đón sinh nhật ở Trung Quốc, visual 2 ái nữ khiến dân mạng xuýt xoa: Đồng loạt “xin vía bỏ bụng”

Sinh nhật năm nay, Đông Nhi không đón tuổi mới ở nhà mà dành thời gian tận hưởng chuyến đi xa bên gia đình. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ khi tự tay cầm chiếc bánh kem, tạo dáng giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát. Cô gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã nhớ đến sinh nhật mình, đồng thời cho biết dù ở xa, hoa, quà và những lời chúc yêu thương vẫn được gửi đến đầy đủ. "Đọc từng lời chúc, Nhi cảm nhận được thật nhiều sự ấm áp và trân quý những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình", Đông Nhi viết.

Nguồn: Đông Nhi

Qua loạt hình được chia sẻ, có thể thấy nữ ca sĩ tận hưởng chuyến đi với tâm trạng thư thái. Khi thì cô diện set đồ trắng đơn giản, cầm bánh kem tạo dáng giữa rừng cây, lúc lại khoe những khoảnh khắc dạo chơi giữa không gian xanh và mặt nước yên bình. Đông Nhi còn hào hứng chia sẻ rằng mình rất thích khung cảnh thơ mộng nơi đây. Ông Cao Thắng cũng đăng ảnh bên vợ và hai con gái, bày tỏ niềm yêu thích với cảm giác được hòa mình giữa thiên nhiên xanh mát.

Nguồn: Đông Nhi, Ông Cao Thắng

Điểm khiến loạt ảnh gia đình được chú ý không kém chính là hai cô con gái Winnie và Hannie. Trong những bức hình được bố mẹ chia sẻ, cả hai xuất hiện với vẻ ngoài đáng yêu, mỗi bé mang một nét riêng. Nếu Winnie tạo dáng tự nhiên trong chiếc váy kẻ caro xanh trắng khi dạo chơi ở Ô Trấn, thì Hannie lại gây chú ý với chiếc váy trắng xanh nhạt, gương mặt bầu bĩnh và những biểu cảm ngộ nghĩnh. Cả hai được mẹ ghi lại trong nhiều khoảnh khắc khám phá cảnh vật, đi dạo bên sông và vui chơi giữa những con phố cổ.

Nguồn: Winnie và Hannie

Winnie và Hannie còn khiến người xem thích thú bởi những biểu cảm rất trẻ con. Có lúc hai bé chăm chú ngắm cảnh, lúc lại tạo dáng trước ống kính hoặc mải mê với cây kẹo trên tay. Những khoảnh khắc đời thường ấy khiến bộ ảnh du lịch của gia đình thêm gần gũi, không cần tạo dáng cầu kỳ vẫn đủ thu hút.

Nguồn: Winnie và Hannie

Đặc biệt, dưới những hình ảnh của hai nhóc tì, nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi vẻ đáng yêu và nét giống bố mẹ của các bé. Một người nhận xét: "Nhìn cái nét này cưng quá giống cả cha lẫn mẹ luôn", trong khi tài khoản khác xuýt xoa: "Như bạch nguyệt quang luôn con gái ơi". Có người còn hài hước viết: "Xin vía bỏ bụng", thể hiện mong muốn cũng có những em bé xinh xắn, đáng yêu như hai con gái nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Không chỉ các bé nhận được lời khen, Đông Nhi cũng được nhiều người chú ý với diện mạo trẻ trung trong những bộ đồ đơn giản. Từ trang phục trắng nhẹ nhàng đến set áo khoác và chân váy màu nâu trầm, nữ ca sĩ ưu tiên những lựa chọn thoải mái, phù hợp với chuyến đi dạo và khám phá thiên nhiên. Trong khi đó, Ông Cao Thắng xuất hiện giản dị bên vợ con, tận hưởng những khoảnh khắc gia đình giữa không gian nhiều cây xanh.

Chuyến đi lần này không chỉ là dịp Đông Nhi đón tuổi mới mà còn mang đến loạt hình ảnh ấm áp của gia đình nhỏ. Giữa lịch trình bận rộn, những khoảnh khắc cùng nhau đi chơi, ngắm cảnh và lưu lại kỷ niệm vẫn luôn có sức hút riêng. Và với người hâm mộ, hình ảnh Đông Nhi – Ông Cao Thắng cùng hai cô con gái Winnie, Hannie vui vẻ bên nhau có lẽ chính là món quà sinh nhật đáng yêu nhất mà nữ ca sĩ chia sẻ trong dịp đặc biệt này.