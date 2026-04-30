Dòng người xếp hàng dài trong nắng sớm, vào viếng Lăng Bác ngày 30/4
Ngày 30/4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân và du khách đã xếp hàng dài vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ sáng sớm ngày 30/4, khu vực quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi nhận dòng người xếp hàng dài chờ vào viếng. Trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lượng người đổ về tăng hơn so với ngày thường, nhiều người có mặt từ sớm để tránh đông và nắng gắt về trưa.
Thời tiết buổi sáng khá thuận lợi, trời có nắng nhưng không quá gay gắt, không khí vẫn mát mẻ nên việc chờ đợi diễn ra tương đối dễ chịu. Dòng người di chuyển chậm, trật tự, theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Gia đình anh H. (đến từ Ninh Bình) cho biết tranh thủ kỳ nghỉ lễ đưa các con ra Hà Nội tham quan và vào Lăng viếng Bác. "Gia đình tôi đi từ sớm, thấy thời tiết hôm nay khá dễ chịu nên việc xếp hàng cũng không quá vất vả. Gia đình mình sẽ ở lại hết ngày mai (1/5) tranh thủ đưa các con đi chơi một số địa điểm như Hồ Gươm, bảo tàng ở Hà Nội trước khi trở về", anh chia sẻ.
Trong khi đó, một nhóm bạn trẻ đến từ các trường đại học tại Hà Nội cho biết đây là dịp để vừa tham quan, vừa tìm hiểu thêm về lịch sử. "Bọn mình tranh thủ dịp nghỉ lễ rủ nhau đến đây từ sớm để trải nghiệm không khí ngày 30/4. Dù phải xếp hàng khá lâu nhưng ai cũng thấy đáng vì đây là lần đầu được vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng dịp lễ lớn," một bạn nói.
Trong khi đó, bạn Phạm Đình Duy (quê Ninh Bình) cho biết, "mình và bạn từ Chương Mỹ di chuyển đến Lăng Bác từ sớm để xếp hàng. Dù phải chờ đợi một khoảng thời gian mới được vào trong nhưng mình thấy rất ý nghĩa khi có mặt tại đây trong ngày 30/4 này".
Ghi nhận chung cho thấy dù lượng người đông, nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nhiều người chuẩn bị sẵn nước uống, mũ nón để chủ động hơn trong quá trình xếp hàng chờ vào viếng.