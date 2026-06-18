Nhân viên CDC Đồng Nai phối hợp với lực lượng chức năng điều tra dịch tễ tại khu vực xảy ra vụ chó mắc bệnh dại cắn nhiều người ở khu phố Lộ Đức, phường Hố Nai.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, qua giám sát tại các cơ sở tiêm vaccine phòng dại, đơn vị phát hiện hai trường hợp cùng khai báo bị một con chó cắn tại khu phố Lộ Đức, phường Hố Nai. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra dịch tễ và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch.

Kết quả xác minh cho thấy, trong các ngày 8 và 9/6, một con chó lông trắng nặng khoảng 7kg của một hộ dân tại tổ 4, khu phố Lộ Đức đã cắn chủ nuôi và nhiều người xung quanh. Tổng cộng có 12 người bị tấn công, trong đó có 5 trẻ em thuộc cùng một gia đình.

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân và chủ nuôi đã bắt giữ, cách ly con chó để theo dõi. Đến ngày 11/6, con vật chết. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm xác định con chó dương tính với virus dại.

Trước nguy cơ lây lan, UBND phường Hố Nai đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Con chó mắc bệnh cùng 4 con chó có nguy cơ tiếp xúc gần đã được tiêu hủy theo quy định. Đồng thời, địa phương thực hiện khoanh vùng ổ dịch, vệ sinh khử khuẩn môi trường và yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo quản lý vật nuôi chặt chẽ, theo dõi sức khỏe trong 21 ngày.

Ngành Y tế tiếp tục rà soát các trường hợp bị chó cắn, vận động người dân hoàn thành phác đồ tiêm vaccine phòng dại đầy đủ, đồng thời khuyến khích những người có tiếp xúc gần với động vật mắc bệnh chủ động tiêm dự phòng.

Các chuyên gia cảnh báo bệnh dại vẫn là bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh. Người dân cần tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo; không thả rông vật nuôi; đồng thời đến cơ sở y tế ngay khi bị chó, mèo cắn hoặc cào để được tư vấn và xử trí kịp thời.