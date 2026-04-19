Đồng Lan mang phong vị Paris vào dự án nghệ thuật đa giác quan tại Việt Nam

Vừa qua, chương trình nghệ thuật “Duyên” đã chính thức mở màn cho dự án Redmoon. Tại đây, khán giả không chỉ ngồi dưới khán đài vỗ tay mà trực tiếp bước vào một thế giới sắp đặt tinh vi. Từ hình ảnh sợi len đỏ tượng trưng cho ký ức đến những tấm gương mờ ảo, Đồng Lan đã khéo léo dẫn dắt người xem đi qua các cột mốc cuộc đời: từ thời thơ dại, tuổi trẻ rực rỡ đến khi làm mẹ với những hy sinh thầm lặng.

Sự kiện được chia làm 3 chương hồi: Khởi Duyên, Kết Duyên và Duyên. Khán giả đi từ xúc cảm bồi hồi với tiếng đàn bầu, âm hưởng Dạ cổ hoài lang đến những trải nghiệm hiện đại như thiền động hay thanh âm huyền ảo của handpan. Tại đây, ranh giới giữa nghệ sĩ và người xem hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự đồng điệu về tâm hồn.

Ít ai biết, ý tưởng về Redmoon (Trăng Đỏ) được Đồng Lan nhen nhóm trong giai đoạn giãn cách vì Covid-19 tại Paris. Chính cảm giác cô đơn và những biến động tâm lý thời điểm đó đã giúp cô nhận ra giá trị của việc "tự chữa lành".

Lấy hình tượng chim phượng hoàng lửa – biểu tượng của sự hồi sinh từ tro tàn, Redmoon không ngại chạm đến những chủ đề nhạy cảm về cơ thể và nội tâm phụ nữ. “Khi một người bắt đầu nhìn mình khác đi, thế giới quanh họ cũng có thể thay đổi”, Đồng Lan tâm sự về thông điệp cốt lõi mà cô muốn gửi gắm.

Đồng Lan khẳng định Redmoon không dừng lại sau một đêm nghệ thuật. Nữ ca sĩ dự kiến phát triển dự án thành một hệ sinh thái sáng tạo bền vững.

Từng gây ấn tượng mạnh tại The Voice mùa đầu tiên và lọt vào danh sách đề cử tại Berlin Music Video Awards, Đồng Lan vẫn luôn giữ cho mình một lối đi riêng, đậm chất nghệ sĩ. Việc theo đuổi dòng nhạc Jazz tại Pháp và giờ đây là dấn thân vào các dự án nghệ thuật trị liệu cho thấy một bước tiến dài trong tư duy sáng tạo của cô: Nghệ thuật vị nhân sinh.

Với sự đầu tư chỉn chu và tư duy thẩm mỹ khác biệt, dự án Redmoon của Đồng Lan hứa hẹn sẽ là một điểm sáng ý nghĩa trong dòng chảy giải trí năm nay.



