Đổng Khiết và bí mật mùi hương: Không mua theo lời khen, chỉ tin vào làn da mình

Với nhiều người, nước hoa chỉ đơn giản là bước cuối cùng trước khi ra khỏi nhà. Nhưng với nữ diễn viên Đổng Khiết, đó lại là một phần cá tính, thứ mà cô dành hẳn thời gian để tìm hiểu và gắn bó nhiều năm chứ không chạy theo trào lưu. Trong một chia sẻ mới đây, cô kể lại hành trình chọn mùi hương của mình, từ quan điểm cá nhân cho tới những cái tên cụ thể đang nằm trên bàn trang điểm.

Đừng mua nước hoa chỉ vì nghe người khác khen

Điều đầu tiên Đổng Khiết nhấn mạnh không phải là tên thương hiệu, mà là cách tiếp cận. Theo cô, nước hoa là chuyện rất riêng tư, gần như không có công thức chung cho tất cả mọi người. Cùng một chai, cùng một mùi, nhưng lên da người này thì cuốn hút, lên da người khác lại thành ra khác hẳn, vì độ pH, thân nhiệt và cả lối sống của mỗi người đều khác nhau.

Vì vậy, cô khuyên mọi người đừng vội xuống tiền chỉ vì thấy ai đó khen hay, review tốt trên mạng. Cách an toàn nhất vẫn là ra cửa hàng thử trực tiếp, hoặc xin một ít mẫu thử dung tích nhỏ về dùng thử vài ngày trước khi quyết định mua nguyên chai. Đây cũng là lời khuyên mà nhiều chuyên gia nước hoa vẫn nhắc đi nhắc lại, bởi mùi hương trên giấy thử và mùi hương sau vài giờ lưu trên da thực tế có thể chênh nhau khá xa.

Mùi hương mà Đổng Khiết yêu thích nhất: Một cô gái mặc áo len, đọc sách và có chút "mèo mèo"

Khi được hỏi về chai nước hoa khiến mình có nhiều cảm xúc nhất, Đổng Khiết không trả lời bằng tên nốt hương kỹ thuật, mà miêu tả bằng cả một hình ảnh. Cô hình dung đó là một cô gái mặc áo sơ mi mỏng, khoác thêm áo len dệt kim nhẹ, có nét gì đó vừa dịu dàng vừa hơi bướng bỉnh, kiểu "mèo mèo" đáng yêu chứ không phải kiêu kỳ, xa cách. Không phải tuýp tiểu thư sang chảnh phô trương, mà là một cô nàng có chiều sâu, kiểu người mà càng tiếp xúc lâu càng thấy thú vị.

Điều khiến Đổng Khiết ấn tượng nhất là lớp hương cuối, thứ lưu lại trên da sau vài giờ. Cô ví nó như một người có học thức bước nhẹ vào tâm trí mình, gợi cảm giác về một nữ sinh yêu văn chương, có tâm hồn bay bổng nhưng vẫn kín đáo, không phô ra ngoài. Nói cách khác, đó là sự cộng hưởng giữa nét trong trẻo của tuổi trẻ và sự chín chắn của một người phụ nữ biết mình muốn gì, không cần phải gồng lên để chứng minh bản thân.





Hai cái tên nằm mãi trên bàn trang điểm: Penhaligon's và Buly

Ngoài cách miêu tả đầy hình ảnh, Đổng Khiết cũng không ngại gọi tên cụ thể hai thương hiệu mình yêu thích.

Cái tên đầu tiên là Penhaligon's, thương hiệu nước hoa lâu đời đến từ Anh, nổi tiếng với những chai nước hoa mang dáng dấp hoàng gia cổ điển, cổ chai thường được thắt thêm dải ruy băng vải rất tinh tế. Với Đổng Khiết, mùi hương của Penhaligon's có sức hút lạ, vừa gợi chút hoài cổ vừa không hề lỗi thời, rất hợp với nhịp sống chậm rãi, chỉn chu mà cô đang theo đuổi.

Cái tên thứ hai là Buly, tên đầy đủ Officine Universelle Buly, một thương hiệu Pháp mà cô và bạn bè hay tìm mua mỗi khi có dịp đi nước ngoài. Đổng Khiết kể cô đã dùng một chai của hãng này được khoảng hai năm, và từng mua tặng lại cho bạn thân trong một chuyến đi trước đó. Phiên bản khiến cô nhớ nhất là mùi dưa chuột tươi mát, không ngọt gắt, không nồng, mà mang lại cảm giác như vừa bước vào một khu vườn sau một ngày làm việc dài. Đây cũng là kiểu mùi hương đang được nhiều tín đồ làm đẹp châu Á ưa chuộng gần đây, vì vừa dễ chịu, vừa không kén người dùng như những dòng nước hoa nồng nàn truyền thống.

Điều thú vị trong chia sẻ của Đổng Khiết không nằm ở việc cô dùng hãng nào đắt tiền, mà ở cách cô nhìn nhận nước hoa như một hành trình tìm hiểu bản thân. Cô khuyên mọi người nên dành thời gian lắng nghe xem mình thực sự hợp với nhóm hương nào, có thể là hoa cỏ nhẹ nhàng, gỗ ấm trầm, hay trái cây tươi mát, thay vì chọn đại một chai vì thấy hot trên mạng xã hội.

Với nhiều chị em, nước hoa vẫn thường bị coi là món phụ kiện xa xỉ, mua rồi cất tủ vì không hợp. Nhưng câu chuyện của Đổng Khiết cho thấy một cách tiếp cận thực tế hơn: Thử trước khi mua, chọn mùi vì nó hợp với mình chứ không phải vì hợp với người khác, và quan trọng nhất, coi đó là một phần nhỏ giúp mình cảm thấy tự tin hơn mỗi ngày, chứ không phải một cuộc chạy đua thương hiệu.