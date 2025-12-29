Đông Fest 2025 thu hút kỷ lục người tham dự

Không chỉ dừng lại ở một đêm đại nhạc hội, Đông Fest 2025 đã xây dựng mô hình lễ hội trải nghiệm đa chiều, kết hợp âm nhạc, nghệ thuật, công nghệ và hoạt động cộng đồng, mang đến mùa Đông ấm áp và kết nối cho người dân Thủ đô.

Đông Fest 2025 cho thấy mùa đông không chỉ là lạnh giá mà là thời điểm mọi người xích lại gần nhau để lan tỏa sự ấm áp và kết nối.

Với hành trình từ ngày 24/12/2025 đến 1/1/2026, Đông Fest 2025 đã chính thức ghi dấu mốc khi trở thành điểm hẹn văn hóa, giải trí, du lịch của giới trẻ và các gia đình trong dịp cuối năm. Sự kiện mở màn bằng Đại nhạc hội Đông Concert vào tối 24/12 tại Công viên Yên Sở, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu V-Pop, thu hút khoảng 13.000 lượt khán giả, vượt cả mong đợi của đơn vị tổ chức.

Giữa không gian lễ hội rực rỡ, sân khấu Đông Concert nhanh chóng trở thành tâm điểm khi hình ảnh chú gấu Bắc Cực trắng khổng lồ xuất hiện ở vị trí trung tâm. Thiết kế sân khấu mở, kết hợp hai màn LED cánh lớn, khiến không gian trình diễn như được kéo dài bất tận, ôm trọn cảm xúc của khán giả. Trong âm nhạc, ánh sáng và những hiệu ứng bùng nổ liên tiếp, Đông Concert chính thức đẩy nhịp lễ hội lên cao trào, mở ra giai đoạn cuồng nhiệt và đáng nhớ nhất của Đông Fest.

Không gian rộng, đa trải nghiệm cho mọi người

Từ ngày 25/12/2025 đến 1/1/2026, lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy diễn ra tại Công viên Yên Sở, nơi được “biến hình” thành một thế giới mùa Đông đa trải nghiệm dành cho nhiều nhóm đối tượng. Không gian lễ hội được phân khu rõ ràng với các hoạt động nổi bật như đường đua Go-kart, khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ, cùng không gian cắm trại và team building dành cho các gia đình.

Khu vui chơi gia đình và trẻ em được thiết kế như một thế giới lễ hội thu nhỏ với các hoạt động phong phú như nhà phao, nhà bóng, câu cá… Các khu vực cắm trại ngoài trời và sinh hoạt chung được bảo đảm an toàn, vừa mang đến trải nghiệm mới mẻ, trọn vẹn cho các gia đình trong dịp cuối năm.

Trong đó, đường đua Go-kart là một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo người dân tham gia. Đường đua được đầu tư thiết kế hiện đại, mang lại cảm giác chinh phục và khám phá trong không khí lễ hội mùa đông.

Bên cạnh đó, các hoạt động vận động, tổ hợp trò chơi nhập vai theo trạm thử thách cũng tạo nên không gian tương tác sôi nổi, tăng tính kết nối và mang đến cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn cho người chơi. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giải trí, lễ hội còn mở ra không gian ẩm thực phục vụ người dân.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, khu vực booth của các nhà tài trợ thu hút đông đảo người tham dự với không gian thiết kế hiện đại, nhiều hoạt động tương tác, check-in và minigame nhận quà.

Khi hoàng hôn buông xuống, Đông Đúc Đủ Đầy mang đến những khoảng lắng giàu cảm xúc với chiếu phim ngoài trời và Sunset Show, nơi khán giả thư giãn trên những chiếc ghế lười, thưởng thức phim lễ hội và các màn trình diễn âm nhạc trẻ trung, khép lại ngày hội theo cách nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.

Chuỗi sự kiện Đông Fest 2025 (Đông Concert & Lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy) nhận được sự đồng hành từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) với vai trò nhà tài trợ kim cương, cùng các nhà tài trợ Tổ chức thẻ quốc tế JCB.

Với quy mô lớn, nội dung đa dạng và định hướng trải nghiệm rõ nét, Đông Fest 2025 không chỉ mang đến một mùa lễ hội rực rỡ mà còn mở ra kỳ vọng trở thành lễ hội mùa Đông thường niên của Hà Nội. Chương trình được đánh giá là “bước tiến mới trong ngành tổ chức sự kiện giải trí Việt Nam”, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch, thương mại và các kết nối cộng đồng dịp cuối năm.