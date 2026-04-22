Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi liên tiếp các thông báo động đất.

Theo đó, vào lúc 5 giờ 16 phút 56 giây, ngày 22/4, một trận động đất có độ lớn M = 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.991° vĩ Bắc - 108.120° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Bản đồ chấn tâm trận động đất xảy ra khoảng 5h16' tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng - Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất

Ngay sau đó, một trận động đất xảy ra ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể vào lúc 5 giờ 18 phút 59 giây ngày 22/4, một trận động đất có độ lớn M = 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.859 độ vĩ Bắc - 108.162 độ kinh Đông, độ sâu khoảng 8.1km xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếp đó, vào lúc 6 giờ 24 phút 41 giây ngày 22/4, một trận động đất có độ lớn M = 3.1 xảy ra tại tọa độ 15.000 độ vĩ Bắc - 108.048 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Đến 07 giờ 16 phút 39 giây, một trận động đất có độ lớn M = 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.979° vĩ Bắc - 108.098° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km; tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Đến 8 giờ 09 phút, một trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.981° vĩ Bắc - 108.114° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km; xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng.

Theo đánh giá, cả 5 trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0, không gây thiệt hại.

Hiện, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.