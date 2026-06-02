Đông đảo du khách đến tham dự Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2026

Năm nay, lễ hội tiếp tục quy tụ hàng trăm loại trái cây đặc sản từ các tỉnh phía Nam như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, dâu da, bơ sáp, xoài, mít… được vận chuyển trực tiếp từ nhà vườn. Bên cạnh đó, nhiều gian hàng còn bày bán vải thiều, mận, đào từ các tỉnh phía Bắc, tạo thêm sự đa dạng cho thị trường nông sản ngay tại lễ hội. Nhờ mức giá bình ổn, thấp hơn thị trường, các gian hàng liên tục trong tình trạng đông kín khách từ ngày đầu khai mạc.

Trong số các đặc sản, khu vực kinh doanh sầu riêng nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút người mua. Cụ thể, sầu riêng Ri6 có giá 75.000 đồng/kg, giống Musang King giá 158.000 đồng/kg; vải thiều 59.000 đồng/kg và bơ sáp 40.000 đồng/kg cũng liên tục được nhân viên bổ sung để đáp ứng sức mua lớn.

Theo ban tổ chức, điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là chuỗi chương trình nghệ thuật ban đêm với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, cùng cung đường trái cây khổng lồ và các suất diễn sân khấu hóa Sơn Tinh - Thủy Tinh mang màu sắc dân gian kết hợp công nghệ trình diễn đương đại. Khu vực trưng bày tạo hình trái cây nghệ thuật cũng là điểm thu hút đặc biệt với du khách.

Ngoài ra, lễ hội năm nay còn lồng ghép các hoạt động thúc đẩy xu hướng du lịch xanh, cho phép du khách trực tiếp tham quan quy trình trồng cây ăn quả sạch theo tiêu chuẩn VietGAP tại khu nông nghiệp công nghệ cao - nỗ lực của ban tổ chức nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.

Ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, cho biết lễ hội không chỉ tạo sân chơi mùa hè cho người dân mà còn là cầu nối kinh tế quan trọng, giúp quảng bá nông sản Việt và văn hóa đặc trưng vùng Nam Bộ đến du khách trong và ngoài nước.

Suối Tiên Farm Festival 2026 - Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 22 do Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên tổ chức, phối hợp cùng các sở, ban, ngành TP Hồ Chí Minh và các đơn vị đối tác trong nước, quốc tế. Lễ hội kéo dài đến hết ngày 30/8/2026 với chuỗi hoạt động nghệ thuật và văn hóa liên tục đổi mới.