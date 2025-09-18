Nổi da gà với bài thi của Phan Hiển-Thu Hương trên đất Mỹ, tái hiện kí ức chiến tranh, giành huy chương vẻ vang

Tại giải đấu vô địch thế giới showdance Latin do Liên đoàn khiêu vũ thể thao thế giới tổ chức tại New Jersey-USA hôm 13/9/2025, kiện tướng dancesport Phan Hiển cùng bạn nhảy Thu Hương đã khiến cả khán phòng lặng người với phần thi lấy chủ đề chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Phan Hiển và Thu Hương dùng dancesport để tái hiện một thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước, giành huy chương đồng giải thế giới

Ngay khi mở đầu, cả khán phòng chìm trong không khí xúc động nghẹn ngào khi âm thanh quen thuộc từ loa phát thanh vang lên: "Đồng bào chú ý... Đồng bào chú ý… máy bay địch cách Hà Nội 70 km"... Giọng đọc âm vang ấy là khẩu lệnh hết sức quen thuộc đã trở thành một phần cuộc sống của người dân Thủ đô Hà Nội những năm chiến tranh, đặc biệt là 12 ngày đêm "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", đưa khán giả về những kí ức lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam quật cường kháng chiến chống Mỹ.

Trên sàn diễn, Phan Hiển trong hình ảnh người lính bị thương bò sát đất, ánh mắt ngước lên bầu trời đầy bom đạn, thể hiện bằng ngôn ngữ hình thể sự khốc liệt của chiến tranh và ý chí kiên cường của dân tộc. Ngay sau đó, điệu nhảy bùng nổ với tiết tấu mạnh mẽ, dứt khoát nhưng cũng đẫm chất bi tráng. Đồng hành cùng anh, Thu Hương hóa thân thành nữ y tá dịu dàng nhưng đầy kiên cường, tượng trưng cho sự hy sinh, nhân hậu giữa mưa bom bão đạn.

Phan Hiển - Thu Hương thể hiện tinh thần chiến đấu quật cường, bất khuất của quân dân Việt Nam trong những năm tháng mưa bom bão đạn

Động tát dứt khoát, biểu cảm quyết liệt, Phan Hiển - Thu Hương chinh phục khán giả với bài thi mang đậm dấu ấn Việt Nam

Không chỉ là một bài thi khiêu vũ, màn trình diễn của Phan Hiển - Thu Hương đã trở thành một thước phim lịch sử trên sàn đấu quốc tế. Sự kết hợp giữa âm nhạc, cùng từng bước nhảy điêu luyện đã chinh phục giám khảo và khán giả quốc tế, giúp họ thấu hiểu phần nào những gì Việt Nam đã trải qua trong năm tháng kháng chiến gian khổ. Khi xem lại bài thi này, nhiều khán giả Việt Nam đã rơi nước mắt trước thông điệp mà Phan Hiển - Thu Hương gửi gắm: sự tàn khốc của chiến tranh, nỗi đau mất mát, và hơn hết là tinh thần bất khuất, nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Bài thi của Phan Hiển - Thu Hương đã xuất sắc giành Huy chương đồng. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của Khiêu vũ thể thao Việt Nam tại một giải vô địch thế giới - khẳng định vị thế, dấu ấn quan trọng của dancesport Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới.

Chiến thắng huy chương thế giới lần này không chỉ là thành tích thể thao, mà còn là lời khẳng định: nghệ thuật có thể trở thành nhịp cầu đưa câu chuyện lịch sử dân tộc ra thế giới.

Thu Hương xúc động khi trình diễn

Và khi hoà bình đến, điệu nhảy của tình yêu vang lên đầy cảm xúc



