Theo thông báo đăng trên tài khoản Weibo chính thức của Chagee vào ngày 6/1, sự việc xảy ra tại cửa hàng Chagee ở trung tâm thương mại Longwen Baolong Plaza, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Trong các video được chia sẻ rộng rãi, nữ nhân viên đeo khẩu trang, mặc đồng phục Chagee, bị bắt gặp xử lý nguyên liệu không đeo găng tay, dùng tay trần khuấy đồ uống, thậm chí rót trà trực tiếp qua tay vào cốc. Đáng chú ý hơn, cô còn nhặt nguyên liệu rơi trên mặt bàn cho lại vào cốc, rồi tiếp tục khuấy.

Hình ảnh từ đoạn clip được chia sẻ

Sau khi tiến hành điều tra nội bộ và rà soát camera giám sát, Chagee cho biết nhân viên này đã tự quay video nhằm tạo nội dung thu hút lượt xem trên mạng, với lý do thử làm “trà sữa phong cách Ấn Độ”. Công ty cho biết đồ uống trong video được pha từ nguyên liệu thừa trước giờ đóng cửa.

Tuy nhiên, theo hình ảnh từ camera, ly trà sữa đã bị đổ bỏ ngay sau khi quay, không được bán cho khách hàng. Cửa hàng sau đó cũng đã được vệ sinh và khử trùng toàn bộ.

Chagee khẳng định quy trình pha trà của hãng dựa hoàn toàn vào thiết bị tự động, đồng thời nhấn mạnh hành vi của nhân viên nói trên đã vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của công ty.

“Chúng tôi vô cùng sốc và phẫn nộ trước sự việc này. Hành vi trên hoàn toàn đi ngược lại cam kết của Chagee về an toàn thực phẩm và sự trung thực trong kinh doanh. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi xem nhẹ an toàn thực phẩm nào”, thông báo nêu rõ.

Cửa hàng liên quan sẽ bị đình chỉ hoạt động vô thời hạn và chỉ được phép mở cửa trở lại sau khi vượt qua các đợt kiểm tra nghiêm ngặt. Nhân viên trực tiếp quay video đã bị sa thải, trong khi quản lý cửa hàng và giám sát khu vực cũng bị giáng chức.

Theo Chagee, vụ việc đã bộc lộ lỗ hổng trong công tác đào tạo nhân viên và giám sát hằng ngày. Công ty cho biết sẽ siết chặt hơn nữa các tiêu chuẩn vận hành trên toàn hệ thống để tránh tái diễn những sự cố tương tự.

Nguồn: CNA