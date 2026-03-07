Đơn vị lắp đặt camera hải quan uy tín, chuẩn pháp lý tại Hải Phòng

Trong đó, hệ thống camera giám sát không chỉ là công cụ an ninh nội bộ mà chính là "con mắt" của cơ quan quản lý nhà nước. Việc tìm kiếm một đơn vị lắp đặt camera hải quan tại Hải Phòng uy tín, chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro đình chỉ hoạt động do sai phạm pháp lý và kỹ thuật.



Hành lang pháp lý và tiêu chuẩn lắp đặt camera hải quan bắt buộc

Không giống như camera dân dụng, hạ tầng camera tại các khu vực chịu sự giám sát của Hải quan mang tính đặc thù pháp lý rất cao. Doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ chặt chẽ Nghị định 68/2016/NĐ-CP và Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan.

Để được cấp phép và duy trì hoạt động kho bãi, hệ thống camera phải đáp ứng trọn vẹn 3 điều kiện cốt lõi sau:

1. Kết nối trực tuyến và chia sẻ dữ liệu 24/7

Hệ thống bắt buộc phải được thiết lập IP tĩnh và cung cấp tài khoản, mật khẩu, đường link truy cập để kết nối trực tuyến trực tiếp với hệ thống của Chi cục Hải quan quản lý và Tổng cục Hải quan. Băng thông mạng phải được thiết kế đủ lớn để cơ quan chức năng có thể đăng nhập, xem trực tiếp (Live view) và trích xuất dữ liệu bất cứ lúc nào (24/24 giờ) mà không gặp tình trạng giật, lag hay mất tín hiệu.

2. Lưu trữ dữ liệu tối thiểu 12 tháng

Đây là bài toán khó nhất về mặt hạ tầng IT. Pháp luật quy định dữ liệu hình ảnh tại mọi vị trí của kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ phải được lưu giữ tối thiểu 06 tháng. Để đáp ứng điều kiện này, hệ thống phải sử dụng chuẩn nén hình ảnh cao cấp (H.265, H.265+) kết hợp với hệ thống máy chủ (Server) và mảng ổ cứng (HDD) dung lượng cực lớn. Đồng thời, phải có cơ chế sao lưu dự phòng (Backup) để dữ liệu không bị mất trắng khi xảy ra sự cố điện hay hỏng hóc vật lý.

3. Bao quát toàn diện và tiêu chuẩn phần cứng khắt khe

Sơ đồ bố trí camera phải đảm bảo không có góc khuất. Hình ảnh phải quan sát được mọi vị trí trọng yếu: cổng ra vào, khu vực bốc xếp, khu vực lưu giữ hàng hóa thực tế. Về mặt kỹ thuật, thiết bị phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe do Tổng cục Hải quan hướng dẫn như:

Hỗ trợ chuẩn giao tiếp ONVIF để đồng bộ với hệ thống quản lý chung.

Công nghệ chống ngược sáng thực (WDR từ 120dB trở lên) để nhìn rõ biển số xe, mã container ngay cả khi bị đèn pha chiếu trực diện.

Chuẩn chống nước, chống bụi tối thiểu IP67 đối với các camera lắp đặt ngoài trời tại cảng biển.

Chế tài xử lý nghiêm khắc khi vi phạm

Rủi ro pháp lý là rủi ro đắt giá nhất. Theo các văn bản chấn chỉnh hiện hành của Tổng cục Hải quan, nếu hệ thống camera của doanh nghiệp mất kết nối, mờ nhòe hoặc không lưu trữ đủ 06 tháng dữ liệu, cơ quan Hải quan sẽ gửi thông báo. Trong vòng 15 ngày, nếu doanh nghiệp không khắc phục triệt để, Cục Hải quan sẽ đề xuất tiến hành thủ tục tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động kho bãi, địa điểm. Mỗi giờ hàng hóa bị ách tắc tại cảng không thể thông quan sẽ gây ra thiệt hại tài chính khổng lồ và đánh mất uy tín của doanh nghiệp với các đối tác quốc tế.

Những lưu ý cần biết khi lắp đặt

Đứng trước sức ép từ pháp lý, việc giao phó hệ thống an ninh cho các đội thợ lắp đặt nhỏ lẻ là một canh bạc rủi ro. Các chủ doanh nghiệp cần đánh giá đối tác thi công qua các tiêu chí sau:

1. Năng lực tích hợp hệ thống (System Integration): Đơn vị thi công phải hiểu biết sâu sắc về hạ tầng mạng IT. Họ cần biết cách thiết kế cáp quang đi ngầm trong môi trường cảng biển, cấu hình Router, Switch Layer 3, VPN và NAT Port để đảm bảo luồng dữ liệu truyền về cơ quan Hải quan được bảo mật, tách biệt với mạng nội bộ của doanh nghiệp.

2. Kinh nghiệm xử lý hồ sơ Hải quan: Một nhà thầu chuyên nghiệp sẽ lập bản vẽ sơ đồ bố trí camera và cùng doanh nghiệp đệ trình hồ sơ xin phê duyệt từ Chi cục Hải quan trước khi tiến hành thi công, tránh tình trạng "lắp xong phải tháo ra làm lại".

3. Cam kết SLA (Thời gian phản hồi sự cố): Vì chế tài hải quan rất nghiêm ngặt, đơn vị thi công phải có trụ sở trực tiếp tại Hải Phòng. Họ cần cam kết có mặt xử lý các sự cố đứt cáp, hỏng server trong vòng từ 2 đến 4 giờ đồng hồ để không làm gián đoạn việc thông quan.

Chứng từ thiết bị minh bạch: 100% camera, máy chủ, cáp quang phải là hàng chính hãng, có đầy đủ chứng nhận xuất xứ (CO) và chất lượng (CQ) cũng như chứng nhận hợp quy (CR) theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác thanh kiểm tra, kiểm toán.

Lựa chọn đơn vị lắp đặt uy tín là cách tốt nhất để đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp

Tại Hải Phòng, Công ty Cổ phần Công nghệ Nhật Thực là đối tác tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống camera hải quan cho các dự án kho ngoại quan, nhà máy FDI tại các KCN như Đình Vũ, Tràng Duệ, VSIP, Nam Cầu Kiền. Đây là đơn vị được nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng lựa chọn.

Lợi ích khi lựa chọn hệ thống camera hải quan:

Đáp ứng tiêu chuẩn nghiệm thu của Hải quan: Đội ngũ kỹ sư sẽ khảo sát, lên giải pháp rải cáp, tính toán băng thông và dung lượng ổ cứng. Hệ thống vận hành trơn tru, lưu trữ đủ và vượt mốc 06 tháng, kết nối trực tiếp đến server Hải quan không độ trễ.

Sử dụng thiết bị chuyên dụng công nghiệp: Các dòng camera PTZ quay quét 360 độ, camera ANPR nhận diện biển số xe từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Thiết bị có vỏ kim loại chống ăn mòn hơi muối, chống va đập, hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt của cảng biển Hải Phòng.

Thi công chuẩn xác, an toàn: Đội ngũ kỹ thuật có chứng chỉ an toàn lao động, triển khai thi công nhanh gọn, khoa học trên các địa hình cao, kho bãi rộng mà không ảnh hưởng đến nhịp độ bốc xếp hàng hóa. Hỗ trợ kỹ thuật ứng cứu 24/7: Trụ sở trực tiếp tại Hải Phòng, đội ngũ trực ban luôn sẵn sàng can thiệp xử lý sự cố liên quan đến mất kết nối mạng hay lỗi phần cứng.

Hệ thống camera hải quan là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ chuỗi cung ứng doanh nghiệp. Việc lựa chọn thiết bị chất lượng và đơn vị thi công am hiểu pháp luật giúp đảm bảo hoạt động ổn định và tránh những rủi ro tiềm ẩn.

