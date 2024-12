Đón Tết đỉnh cùng Samsung AI TV, rinh ngay ưu đãi tới 40 triệu

Ôn lại kỷ niệm cùng những thước phim xưa

Nếu vì lý do gì đó mà không thể trở về đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày đầu năm, hãy để những bộ phim Tết thời thơ ấu cùng bạn khơi dậy cảm xúc ấm áp trong thời điểm cuối năm. Từ những tựa phim nước ngoài như New Year’s Eve, Little Nicholas đến những tác phẩm Việt như Tết Này Ai Đến Xông Nhà, Hoa Đào Ngày Tết… đều sẽ khiến mỗi người cảm thấy ấm lòng bởi tình người và những thông điệp tốt đẹp gửi gắm trong phim.

Một điều tuyệt vời mà công nghệ mang lại chính là việc bạn có thể xem phim xưa với chất lượng nét căng chuẩn rạp chiếu hiện đại. Những dòng AI TV như Samsung Neo QLED 8K/ 4K hay OLED sở hữu tính năng AI Upscaling với khả năng nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 8K/4K bất kể độ phân giải đầu vào. Sức mạnh của vi xử lý AI mạnh mẽ trên các dòng TV này là quyền năng khiến những thước phim xưa lột xác với chất lượng tiệm cận 90% nội dung 8K gốc. Các tính năng khác như AI giúp tăng độ sắc nét, giảm thiểu hiện tượng nhòe khi vật thể chuyển động nhanh, tăng cường độ sâu và làm hậu cảnh sắc nét hơn… cũng mang đến trải nghiệm điện ảnh vượt chuẩn khi bạn thưởng thức những tựa phim mới ra mắt.

Tết có Samsung AI TV cũng không còn cô đơn nhờ kho nội dung phong phú, từ truyền hình thực tế, phim ảnh đến thể thao trên các ứng dụng TV360, Clip TV, VTVcab ON, FPT Play, VieON, Apple TV+... để bạn giải trí thả ga dịp Tết. Đặc biệt, khi mua TV 65 inch trong giai đoạn cuối năm, khách hàng được tặng 3 tháng xem Ngoại hạng Anh và Cúp C1 miễn phí.

Hiện thương hiệu TV đang triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn khi mua Samsung AI TV trong giai đoạn từ 15/11/2024 - 15/2/2025, với quà tặng trị giá lên đến 40 triệu đồng như điện thoại Galaxy S24 (màu sắc quà tặng ngẫu nhiên), loa thanh S700D, trả góp 0%, 3 năm bảo hành. Ngoài ra, người dùng còn được tặng gói ứng dụng giải trí không giới hạn lên tới 5,5 triệu đồng để nhận đặc quyền xem trọn Ngoại hạng Anh và Cúp C1 với gói VieON All Access 12 tháng, VTVcab ON lên đến 24 tháng, gói 3 tháng Apple TV+ cùng các nội dung thể thao giải trí hấp dẫn trên FPT Play, TV360, Clip TV…

Để âm nhạc Tết len vào từng góc phòng

Cùng với phim ảnh, tận hưởng những giai điệu ngày Tết như Happy New Year (ABBA), Cung hỉ cung hỉ (China Dolls)… và nhâm nhi một ly rượu vang cũng là một cách tận hưởng năm mới đầy thi vị. Không chỉ giúp nâng cấp hình ảnh, AI trên TV Samsung còn nâng tầm trải nghiệm âm thanh vượt bậc để mang đến cảm giác choáng ngợp chưa từng có cho người dùng. Công nghệ Active Voice Amplifier Pro (tự động nhận diện âm thanh môi trường và điều chỉnh giọng nói trên TV để tối ưu trải nghiệm nghe) có thể làm nổi bật giọng nói, giọng hát ngay cả khi tiếng ồn của xe cộ không may lọt vào nhà. Công nghệ Object Tracking Sound Pro (âm thanh theo dấu chuyển động), Q-Symphony (đồng bộ hoá loa TV và loa thanh) tạo ra trải nghiệm âm thanh vòm sống động, len lỏi vào từng góc nhỏ trong nhà, Tết đang rộn ràng xung quanh bạn.

Đắm mình thưởng thức phim Tết, quản gia SmartThings cân hết

Dọn dẹp nhà cửa để đón những điều tốt đẹp trước thềm năm mới cũng là cách đón mùa lễ hội vô cùng thiết thực. Để đơn giản hoá mọi thứ, người dùng AI TV Samsung đã có "quản gia" SmartThings lo khi kết nối với các thiết bị gia dụng khác như robot hút bụi, máy giặt… Với AI SmartThings, bạn có thể quán xuyến các thiết bị trong nhà một cách dễ dàng nhờ chế độ bản độ 3D trực quan. Từ nhà bếp đến phòng giặt hay phòng khách, chỉ bằng thao tác đơn giản, bạn thoải mái thưởng thức những thước phim li kỳ mà không bỏ lỡ giây phút nào. Ngoài ra, chế độ AI Energy trên Samsung AI TV còn giúp tiết kiệm đến 30% điện năng tiêu thụ, giảm gánh nặng hoá đơn trong mùa cao điểm Tết.

Trang hoàng nhà cửa với 2,500 tác phẩm tranh nghệ thuật trên TV The Frame

Trang hoàng nhà cửa để cảm nhận không khí lễ hội cuối năm là việc không thể thiếu của các gia đình. Có thể không quá cầu kỳ, một vài điểm nhấn nho nhỏ như một bức tranh Tết, ảnh mai đào mùa xuân hay câu đối cũng thổi luồng sinh khí mới cho căn nhà. Sở hữu TV The Frame với đặc trưng "Bật lên là TV QLED, tắt đi là khung tranh nghệ thuật", bạn có tạo điểm nhấn Tết cho căn phòng với kho tranh 2,500 tác phẩm. Trong dịp cuối năm, Samsung cũng tặng khung viền và giá treo sát tường, loa tháp MX-T40 cho khách hàng khi mua TV Frame, cùng ưu đãi trả góp 0% và gói ứng dụng giải trí. Tổng giá trị quà tặng lên đến 20 triệu đồng.

Yên tâm giải trí, bảo mật tuyệt đối

Tự thưởng Samsung AI TV cho mình như món quà năm mới ý nghĩa sau một năm làm việc chăm chỉ cũng là gợi ý rất tuyệt vời. Thông qua màn hình lớn của Samsung AI TV, người dùng hoàn toàn có thể an tâm vì mọi thông tin cá nhân đều được bảo vệ. Được 31 quốc gia công nhận về khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh trong nhà, nền tảng Knox Security trên Samsung AI TV là lựa chọn được đông đảo người dùng tin tưởng hiện nay. Với hàng rào an ninh nhiều lớp, bảo vệ ngay từ phần cứng và cập nhật 24/7, Knox Security tạo nên một môi trường an toàn cho trải nghiệm giải trí Tết đỉnh cao.

Trước thềm năm mới, đừng quên thăng hạng TV để có những trải nghiệm tuyệt vời bất kể là ăn Tết xa nhà hay ở cạnh những người thân yêu. Ngay cả khi một mình đón Tết, đừng quên yêu thương bản thân, nạp đầy những cảm xúc tích cực để sẵn sàng đón một năm mới nhiều thành công.