Đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết các tỉnh miền Bắc ra sao?

Không khí lạnh tăng cường miền Bắc

Các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều nơi khu vực Bắc Bộ chuyển nhiều mây, có mưa vài nơi. Tuy nhiên nền nhiệt lại không có sự thay đổi quá nhiều do đợt không khí lạnh tăng cường đang tràn xuống nước ta có tính chất lệch Đông nên ảnh hưởng đến khu vực đất liền các tỉnh miền Bắc không lớn, không khiến nền giảm sâu. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ, nhìn chung thời tiết vẫn khá hanh khô, trưa chiều giảm mây trời nắng càng cảm nhận rõ rệt hơn hình thái thời tiết này.

Dự báo hình thái thời tiết rét khô còn duy trì nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc.

Những ngày qua, thời tiết các tỉnh miền Bắc khá thuận lợi, ổn định.

Khu vực Hà Nội: Trong những ngày tới Thủ đô Hà Nội đón rét tăng cường, rải rác có mưa về đêm. Trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ; Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tuy nhiên không gây ra quá nhiều thay đổi thời tiết cho các tỉnh miền Bắc nhưng không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông sẽ gây ra một đợt mưa rất lớn ở các tỉnh miền Trung, đồng thời gây thời tiết rất xấu trên biển.

Trong 10 ngày cuối tháng 11, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ; trong đó thời kỳ 10 ngày cuối tháng 11/2023 hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm. Sau đó khả năng cao các đợt không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa lớn

Về đợt mưa lớn này tại các tỉnh miền Trung, cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 25/11 đến chiều ngày 26/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-250mm, vùng tâm mưa có nơi trên 400mm.

Khu vực Quảng Trị, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm; khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình và phía Đông của Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 70mm.



Mưa to đến rất to sẽ quay trở lại miền Trung trong những ngày tới.

Ngoài ra, từ chiều tối ngày 24/11 đến ngày 25/11 ở khu vực Nam Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa dông tập trung chiều tối và đêm).

Cảnh báo: Từ đêm 26/11 đến sáng ngày 27/11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 150mm. Phía Đông của Tây Nguyên có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 20-40, có nơi trên 70mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết, một vùng áp thấp đã hình thành trên vùng biển Nam Biển Đông có vị trí ở vào khoảng 06N-111E. Vùng áp thấp này có xu hướng dịch chuyển chậm về phía Tây và không loại trừ khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều tối và đêm nay, vùng biển phía Bắc của Biển Đông sẽ có gió mạnh trở lại cấp 6-7, giật cấp 8-9 gây biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Khu vực phía Bắc của Biển Đông và phía Tây của quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.