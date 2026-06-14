Đòn giáng mạnh vào Brad Pitt

Đòn giáng mạnh vào người đàn ông hoàn hảo

Ở Hollywood, những cuộc ly hôn ồn ào không phải chuyện hiếm. Cuộc chiến giành quyền nuôi con, kiện tụng kéo dài hay những màn đấu tố cũng không còn xa lạ. Tuy nhiên, trường hợp của Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn được xem là một trong những bi kịch gia đình đặc biệt nhất của làng giải trí thế giới.

Hai năm qua, từng người con của cặp sao đình đám lần lượt loại bỏ họ "Pitt" khỏi tên gọi, từ Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox cho đến mới nhất là Knox.

Knox, cậu con trai vốn kín tiếng nhất nhà Jolie-Pitt, đã bỏ họ cha, sử dụng tên "Knox Jolie" trên bằng tốt nghiệp trung học. Động thái này gây chú ý bởi Knox từ trước đến nay gần như không tham gia vào những tranh cãi công khai giữa cha mẹ, cũng chưa từng thể hiện thái độ yêu hay ghét Brad Pitt.

Pax Thiên hiện là người duy nhất trong sáu người con chưa đổi tên hoặc công khai sử dụng họ Jolie thay cho Jolie-Pitt.

Đứa con út đã bỏ họ của Brad Pitt, chỉ còn mỗi Pax Thiên.

Điều đó không đồng nghĩa mối quan hệ giữa Pax Thiên và Brad Pitt tốt đẹp hơn những người còn lại.

Năm 2020, trong bài đăng nhân Ngày của Cha, Pax Thiên gọi Brad Pitt là "gã khốn hạng nhất thế giới", đồng thời cáo buộc cha nuôi khiến các con sống trong sợ hãi. Bài đăng được cho là viết sau biến cố gia đình năm 2016 - thời điểm Angelina Jolie đệ đơn ly hôn và cáo buộc Brad Pitt có hành vi bạo lực trên chuyến bay riêng chở cả gia đình từ châu Âu về Mỹ.

Đó là phát ngôn gay gắt nhất từng được ghi nhận từ một người con của Brad Pitt.

Trong khi Pax Thiên công khai chỉ trích cha, Maddox từ lâu có khoảng cách lớn nhất với nam diễn viên. Maddox ngừng liên lạc với Brad Pitt nhiều năm, đến tháng 5/2026, anh nộp đơn xin đổi tên thành Maddox Chivan Jolie.

Shiloh, người từng được truyền thông Mỹ mô tả là cô con gái được Brad Pitt yêu thương và kỳ vọng nhất, cũng là người đầu tiên thực hiện thủ tục đổi tên hợp pháp ngay sau khi bước sang tuổi 18 vào năm 2024.

Zahara nhiều năm qua đã sử dụng tên Zahara Jolie trong các sự kiện công khai trước khi nộp hồ sơ xin bỏ họ Pitt. Vivienne sử dụng tên Vivienne Jolie trong phần giới thiệu đội ngũ sản xuất vở nhạc kịch The Outsiders.

Đây gần như là trường hợp chưa từng có tiền lệ tại Hollywood.

Một ngôi sao hạng A sự nghiệp kéo dài hơn ba thập kỷ, đoạt giải Oscar, từng được xem là hình mẫu người cha của gia đình đông con, nay chứng kiến gần như toàn bộ các con công khai từ bỏ họ.

Đây là "cú sốc nối tiếp cú sốc" đối với Brad Pitt. Nhiều nguồn tin thân cận với nam diễn viên cho biết anh đau lòng trước những quyết định của các con nhưng vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó có thể hàn gắn mối quan hệ đã đổ vỡ.

Việc một người con đổi họ đã là câu chuyện đáng chú ý. Khi con số ấy tăng lên thành năm người, nó không đơn thuần là lựa chọn cá nhân mà trở thành biểu tượng cho sự rạn nứt sâu sắc trong gia đình nổi tiếng nhất Hollywood một thời.

Nỗi ê chề khi các con lần lượt từ bỏ họ cha

Câu chuyện của Brad Pitt không chỉ nằm ở việc các con đổi tên. Nỗi đau nằm ở chỗ sự đổ vỡ diễn ra sau gần một thập kỷ tranh chấp, kiện tụng và nỗ lực hàn gắn không thành.

Khi Angelina Jolie nộp đơn ly hôn vào tháng 9/2016, Brad Pitt quyết tâm giữ vai trò người cha trong cuộc sống của sáu người con. Những năm sau đó, nam diễn viên liên tục theo đuổi thủ tục pháp lý liên quan quyền nuôi dưỡng, thăm nom.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times , Brad Pitt thừa nhận những sai lầm trong quá khứ, việc lạm dụng rượu trong giai đoạn hôn nhân rạn nứt. Anh tham gia chương trình cai nghiện, điều trị tâm lý, cố gắng sửa chữa những đổ vỡ gia đình.

Nhưng theo thời gian, khoảng cách giữa Brad Pitt và các con ngày càng lớn hơn. Trong vòng hai năm, Brad Pitt chứng kiến 5 trong số 6 người con lần lượt gạt bỏ họ của mình.

Ở Hollywood, không thiếu những trường hợp cha mẹ và con cái bất hòa sau ly hôn. Tuy nhiên, việc gần như toàn bộ các con đều công khai hoặc âm thầm từ bỏ họ cha là câu chuyện hiếm gặp đến mức nhiều tờ báo Mỹ mô tả đây là tình huống "chưa từng có tiền lệ" đối với một ngôi sao hạng A.

Cuộc sống của Jolie gắn với 6 người con, còn Brad Pitt đang có cuộc sống mới bên bạn gái.

Theo tiến sĩ Joshua Coleman - chuyên gia tâm lý gia đình và tác giả cuốn Rules of Estrangement , hiện tượng con cái trưởng thành cắt đứt hoặc hạn chế liên hệ với cha mẹ đang ngày càng phổ biến tại Mỹ. Trong đa số trường hợp, đó là kết quả của quá trình tích tụ kéo dài, bao gồm tổn thương, sự thất vọng hoặc cảm giác mất niềm tin qua nhiều năm.

Trong trường hợp của gia đình Jolie-Pitt, biến cố trên chuyến bay riêng năm 2016 được xem là bước ngoặt lớn nhất. Dù FBI và cơ quan thực thi pháp luật không truy tố Brad Pitt, sự việc trở thành tâm điểm của cuộc chiến pháp lý kéo dài gần một thập kỷ. Angelina Jolie cho rằng cô và các con là nạn nhân của hành vi bạo lực từ chồng cũ. Brad Pitt liên tục phủ nhận những cáo buộc này.

Cho đến nay, công chúng vẫn không thể biết đầy đủ điều gì thực sự diễn ra phía sau cánh cửa gia đình nổi tiếng bậc nhất Hollywood. Nhưng thực tế không thể phủ nhận là các con đều đã trưởng thành và có quyền tự quyết, phần lớn họ đều lựa chọn đứng về phía mẹ.

Nhiều chuyên gia gia đình cho rằng yếu tố thời gian đóng vai trò quan trọng trong quá trình đó.

Trong cuộc trao đổi với Psychology Today về các gia đình hậu ly hôn, chuyên gia tâm lý Carl Pickhardt nhận định trẻ em thường hình thành sự gắn kết cảm xúc mạnh mẽ hơn với người trực tiếp hiện diện trong đời sống hàng ngày của mình. Mối liên kết ấy được xây dựng từ những tương tác nhỏ nhưng liên tục như đưa đón đến trường, chăm sóc khi ốm đau, đồng hành trong các giai đoạn trưởng thành hay đơn giản là sự hiện diện thường xuyên trong cuộc sống.

Đó cũng là điều nhiều nhà quan sát nhìn thấy ở Angelina Jolie.

Sau ly hôn, nữ diễn viên gần như dành phần lớn thời gian cho sáu người con. Công chúng thường xuyên chứng kiến Angelina xuất hiện cùng các con tại sân bay, các sự kiện quốc tế, trường học hay những chuyến công tác nhân đạo. Trong các cuộc phỏng vấn, cô nhiều lần khẳng định cuộc sống của mình xoay quanh việc chăm sóc và đồng hành cùng các con.

Năm 2023, khi trả lời Vogue , Angelina Jolie nói gia đình vẫn đang trong quá trình chữa lành sau những biến cố kéo dài nhiều năm. Nữ diễn viên cho biết các con là lý do lớn nhất khiến cô tiếp tục bước về phía trước.

Trong khi đó, Brad Pitt cũng bước vào chương mới của cuộc đời.

Nam diễn viên tiếp tục dự án điện ảnh, xây dựng sự nghiệp sau những năm khủng hoảng và công khai mối quan hệ tình cảm với nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon. Trong mắt công chúng, hình ảnh Brad Pitt những năm gần đây thường gắn với các bộ phim mới, các thương vụ kinh doanh, những lần xuất hiện cùng bạn gái hơn là những khoảnh khắc bên các con.

Điều đó không có nghĩa Brad Pitt là người cha thiếu trách nhiệm hay không quan tâm đến con cái. Nhiều nguồn tin thân cận với nam diễn viên khẳng định anh vẫn luôn mong muốn hàn gắn và đau lòng trước sự xa cách hiện tại. Tuy nhiên, trong các vụ ly hôn kéo dài, mong muốn thôi thường không đủ để duy trì sự gắn kết.

Tiến sĩ Stephanie Sarkis, chuyên gia về các mối quan hệ gia đình tại Mỹ, từng nhận định rằng trong những cuộc ly hôn xung đột cao, điều quyết định không phải ai đúng ai sai trước công chúng, mà là đứa trẻ cảm thấy ai mang lại cho mình cảm giác an toàn, ổn định và được thấu hiểu nhiều hơn.

Nhìn từ góc độ đó, việc các con lần lượt lựa chọn giữ họ Jolie có thể được xem như biểu tượng cho sự gắn bó với người đã hiện diện nhiều nhất trong cuộc sống của họ suốt gần một thập kỷ qua.

Tất nhiên, cũng tồn tại góc nhìn ngược lại.

Một số chuyên gia luật gia đình và những người ủng hộ Brad Pitt từng đề cập đến khái niệm "parental alienation" (sự xa lánh cha mẹ), hiện tượng một phụ huynh vô tình hoặc cố ý khiến con cái ngày càng xa cách với người còn lại sau ly hôn. Trong các tài liệu từng được công bố liên quan vụ kiện quyền nuôi con, một số chuyên gia được tòa án tham khảo ý kiến cho rằng việc duy trì mối quan hệ với cả cha lẫn mẹ là điều quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.

Tuy nhiên, những tranh cãi đó chưa bao giờ có câu trả lời cuối cùng.

Angelina Jolie phủ nhận việc tác động đến các con. Trong khi đó, nhiều nguồn tin thân cận với nữ diễn viên cho rằng quyết định của các con là hệ quả từ những trải nghiệm và cảm xúc cá nhân của họ trong suốt nhiều năm qua.

Nhưng bất kể nguyên nhân là gì, kết quả cuối cùng vẫn là điều khiến dư luận không khỏi chú ý. Sau gần 10 năm kể từ ngày gia đình tan vỡ, Brad Pitt gần như mất kết nối với các con.

Ở tuổi ngoài 60, Brad Pitt vẫn là một trong những ngôi sao quyền lực nhất Hollywood, sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, sự nghiệp lẫy lừng cùng vị thế mà nhiều diễn viên mơ ước.

Nhưng giữa những thành công, câu chuyện gia đình là vết sẹo lớn nhất trong cuộc đời nam diễn viên.