Dọn dẹp cuối năm: Vứt ngay 7 thứ này nếu không muốn mang xui xẻo - thất thoát tiền bạc sang năm mới

01. Quần áo – giày dép cũ không còn dùng

Quần áo cũ tượng trưng cho “vận cũ”, mà vận cũ phần lớn là… chẳng mấy tốt đẹp. Đặc biệt là quần áo rách, ố, giày dép mòn đế, bong keo – chúng giữ bụi bẩn, vi khuẩn và chiếm diện tích vô ích.

Nếu đã không mặc 6 tháng, mạnh dạn bỏ hoặc đem quyên tặng.

Chung cư hiện nay nhiều nơi có thùng tái chế quần áo, cực tiện.

Lợi ích tài chính: dọn tủ giúp bạn biết rõ mình đang có gì, tránh mua trùng – điều mà 80% phụ nữ thường mắc phải.

02. Bát đĩa nứt – mẻ: “bát cơm” dễ sứt mẻ

Trong văn hoá Á Đông, bát đĩa tượng trưng cho cái ăn – cái làm – sự đủ đầy. Bát nứt, đĩa mẻ giống như công việc gặp trở ngại, tiền bạc thất thoát.

Ngoài chuyện phong thủy, bát mẻ còn dễ gây đứt tay, đũa gãy dễ mốc, ảnh hưởng sức khỏe lẫn… tiền khám bệnh.

Gợi ý:

- Vứt toàn bộ bát đĩa nứt.

- Mua 4–6 chiếc bát – đĩa mới để khai năm, giá rẻ nhưng mang lại cảm giác tươm tất.

03. Tượng Thần Tài – mèo may mắn đã hư hỏng

Tượng Thần Tài, mèo chiêu tài là vật cầu may phổ biến. Nhưng nếu:

- Sứt góc

- Nứt chân

- Tróc sơn

…thì nên thay mới. Tượng hỏng mang ý nghĩa “tài lộc bị chặn”, nhiều gia đình thờ mà không biết đã vô tình cản may mắn.

Meo nhỏ: Đặt tượng mới vào ngày đẹp đầu năm để “kích tài”.

04. Ví rách – khóa hỏng – da bong

Ví tượng trưng cho kho tiền cá nhân. Ví rách nghĩa là “không giữ được tiền”.

Ngoài ra, ví hỏng dễ làm rơi giấy tờ, rớt thẻ ngân hàng – chưa tính khoản mất công đi làm lại.

Đề xuất:

- Thay ví mới trước Tết.

- Chọn ví có ngăn rõ ràng để dễ quản lý tiền.

05. Đồ nội thất cũ nát – lung lay

Ghế gãy, tủ sập cánh, bàn bong mặt… là thứ dễ bị giữ lại “để dùng tạm”. Nhưng đồ gãy:

- Tụ năng lượng xấu,

- Gây nguy hiểm,

- Làm nhà chật chội – bí bách.

Cuối năm, hãy kiểm tra toàn bộ: thứ nào sửa được thì sửa, còn lại mạnh dạn bỏ.

Một ngôi nhà gọn gàng mang lại năng lượng tài chính tốt hơn so với việc cố níu giữ đồ hỏng.

06. Thực phẩm hết hạn – đồ ăn thừa nhiều ngày

Nhìn thì tiết kiệm, nhưng ăn đồ thừa nhiều ngày lại là nguyên nhân khiến:

- Tăng nitrit → hại dạ dày

- Gây ngộ độc

- Chi phí chữa bệnh cao gấp nhiều lần tiền thực phẩm

Trước Tết:

- Mở tủ lạnh – tủ bếp, kiểm tra toàn bộ hạn sử dụng

- Vứt hết những thứ đã quá hạn hoặc thừa quá lâu

- Giải phóng không gian để chuẩn bị đồ Tết mới

07. Cây héo, cây chết – biểu tượng của tài lộc suy giảm

Cây xanh tượng trưng cho sinh khí. Cây héo úa lại mang nghĩa:

- Tắc tài

- Vượng khí giảm

- Môi trường sống kém sạch

Hãy bỏ cây chết, thay bằng cây mới như kim tiền, trầu bà, lan ý, tre may mắn.

Không khí nhà sáng sủa – tươi mới giúp tinh thần và tài chính đều “mở” hơn.

Và một điều quan trọng: Đừng mang cảm xúc cũ vào năm mới

Đồ cũ bỏ được, nhưng phiền muộn – thất bại – mệt mỏi mới là thứ khó buông nhất.

Năm 2025 có thể chưa như ý: công việc loay hoay, tiền bạc mỏng đi, mục tiêu dang dở… Nhưng đừng bê nguyên tâm trạng đó bước qua năm mới.

Hãy viết 1 tờ “danh sách ước mơ 2026”:

- 3 điều muốn đạt

- 3 điều muốn bỏ

- 3 điều biết ơn

Bạn sẽ thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều.

Kết

Dọn dẹp cuối năm không chỉ là làm sạch nhà. Đó là cách chúng ta đóng lại một vòng đời cũ, gọn gàng, sáng sủa và sẵn sàng cho năm mới đủ đầy.

Bỏ 7 thứ này – giữ lại năng lượng tốt, tiền bạc sẽ dễ chảy vào nhà hơn. Chúc bạn và gia đình năm 2026 an khang – vượng khí – tài lộc hanh thông!