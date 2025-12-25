Tôi xin thề: Dọn sạch 5 thứ "chật nhà" này trước ngày cuối cùng của năm 2025

Cuối năm không chỉ là lúc tổng kết công việc hay thu dọn sổ sách, mà còn là thời điểm mỗi ngôi nhà cần được “xả tải”. Sau một năm dài, rất nhiều thứ âm thầm tích tụ trong nhà mà người ở quen mắt đến mức không còn nhận ra: đồ đạc dư thừa, vật dụng hỏng hóc, những góc bị bỏ quên. Theo phong thủy, nhà càng chật, khí càng khó lưu thông; theo thực tế, không gian bừa bộn khiến con người mệt mỏi, trì trệ. Dọn nhà cuối năm vì thế không đơn thuần là sạch, mà là nhẹ.

Dưới đây là 5 thứ nên dứt khoát dọn sạch trước khi bước sang 2026.

1. Đồ hỏng nhưng vẫn “để đó cho chắc”

Quạt kêu to, nồi móp đáy, ổ cắm lỏng, ghế gãy chân… rất nhiều gia đình giữ lại những món đồ đã mất công năng với suy nghĩ “để sửa sau”. Nhưng thực tế, càng để lâu càng không dùng tới. Trong phong thủy, đồ hỏng tượng trưng cho năng lượng đứt gãy, trì trệ. Trong đời sống, chúng chiếm chỗ, gây vướng víu và tạo cảm giác nhà lúc nào cũng thiếu gọn gàng.

Cuối năm là lúc nên thành thật với chính mình: món nào một năm không dùng, gần như chắc chắn năm sau cũng vậy. Dọn đi không phải lãng phí, mà là chừa chỗ cho thứ mới tốt hơn.

2. Quần áo cũ, chật, không còn hợp người

Tủ quần áo là nơi tích tụ “chật nhà” nhiều nhất. Có những bộ đồ không mặc vì chật, vì lỗi mốt, vì gắn với ký ức không vui, nhưng vẫn treo lại vì tiếc. Quần áo không chỉ là vật dụng, mà còn mang năng lượng của người mặc. Những món khiến bạn mặc vào thấy nặng nề, thiếu tự tin thì càng giữ càng khiến tâm lý bí bách. Dọn bớt quần áo cuối năm giúp tủ nhẹ đi, sáng hơn, dễ chọn đồ hơn. Quan trọng hơn, nó tạo cảm giác sẵn sàng cho một hình ảnh mới của bản thân khi sang năm mới.

3. Đồ để ngoài ban công, hành lang, gầm cầu thang

Ban công, gầm cầu thang, góc khuất thường bị biến thành kho chứa tạm: thùng carton, đồ cũ, chậu cây khô, vật liệu bỏ không. Đây lại là những vị trí rất quan trọng trong phong thủy vì liên quan đến sự lưu thông khí và ánh sáng. Khi các khu vực này bị chắn kín, nhà dễ tối, ẩm, sinh cảm giác nặng nề dù diện tích không nhỏ. Dọn sạch những khu vực này trước năm mới sẽ giúp nhà “thở” lại. Chỉ cần thông thoáng hơn một chút, ánh sáng vào nhiều hơn, cảm giác sống trong nhà cũng khác đi rõ rệt.

4. Giấy tờ cũ, hóa đơn, vật kỷ niệm đã hết vai trò

Nhiều người giữ lại rất nhiều giấy tờ không còn giá trị sử dụng, hoặc đồ kỷ niệm gắn với những giai đoạn đã khép lại. Giữ để nhớ không sai, nhưng giữ quá nhiều khiến nhà trở thành nơi chứa quá khứ, khó mở ra cho cái mới. Cuối năm là lúc nên chọn lọc: thứ gì cần thì cất gọn, thứ gì không còn phục vụ hiện tại thì nên buông. Việc này không chỉ giúp nhà gọn, mà còn giúp tinh thần nhẹ hơn.

5. Đồ “mua vì rẻ” nhưng chưa từng dùng tới

Những món mua theo cảm hứng, theo khuyến mãi, theo trào lưu nhưng không hợp nhu cầu thực tế là nguyên nhân lớn khiến nhà chật dần theo thời gian. Chúng nằm yên trong góc, trên kệ, trong tủ, vừa chiếm chỗ vừa tạo cảm giác lãng phí. Dọn bỏ nhóm đồ này là cách để reset thói quen mua sắm, đồng thời giúp không gian sống trở nên đúng với nhu cầu thật của gia đình hơn.

Dọn 5 món đồ kể trên trước ngày cuối cùng của năm 2025 không phải để cầu may mắn một cách mơ hồ, mà là tạo điều kiện để nhà cửa thông thoáng, con người nhẹ lòng, sinh hoạt dễ chịu hơn. Khi không gian sống gọn gàng, ánh sáng và khí lưu thông tốt, tinh thần cũng tự nhiên sáng lên. Sang 2026, lộc có đến hay không còn nhiều yếu tố, nhưng một ngôi nhà nhẹ vía chắc chắn là điểm khởi đầu tốt nhất.



