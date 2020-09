Ai đó đã đề xuất với tôi về cuộc sống trên một chiếc xe van... Tôi chỉ ậm ừ cho qua chứ chưa từng dám nghĩ đến. Và một ngày nào đó, có người cho tôi thấy cuộc sống ấy thật sự diễn ra. Như thế này, người ta có thể mang theo căn nhà của mình lên một chiếc xe van, đi đến bất cứ nơi nào mình muốn, mỗi buổi sáng thức dậy là được ngắm một cảnh bình minh, trước khi mặt trời lặn xuống dưới chân trời họ đã cùng nhau tắm suối nước nóng, ăn bánh, uống trà.

Những cảnh đẹp chưa từng có trên truyền hình hay sách vở, kể cả những thứ bạn tưởng tượng cũng chỉ là một phần. Chị Mây - người đang sống trên chiếc xe van ấy, nói với chúng tôi rằng: “Nó tuyệt vời lắm”...

Cuộc sống vanlife.

Cuộc sống của một gia đình mà mỗi ngày đều xê dịch trên chiếc xe van

Chị là Mây Phạm, chồng chị tên là Duy, vợ chồng chị kết hôn đã được 13 năm, hiện anh đang làm việc trên Amazon. Còn chị ngoài là một blogger, chị phụ giúp anh làm thêm về mảng content creator/influencer (Việt Nam gọi là KOL).

Để có được chiếc xe van của ngày hôm nay vợ chồng chị mất khoảng 3 tháng, anh Duy là người lên ý tưởng và thiết kế toàn bộ chiếc xe với tổng chi phí mua nguyên vật liệu khoảng 25.000 USD (tương đương gần 600 triệu đồng).

Đầu tiên chị phải chuẩn bị những gì cho chiếc xe và tính đến thời điểm hiện tại chiếc xe được vận hành như thế nào chị nhỉ?

Trước khi làm xe thì vợ chồng Mây cho xe đi kiểm tra và hoàn tất mọi thử tục, giấy tờ để xe được lưu thông. Anh Duy mất khoảng 3 tháng để cải tạo lại xe từ việc tháo dỡ, sơn chống sét, làm cách âm, lắp ống thoát hơi, quạt hút gió, hệ thống năng lượng mặt trời và toàn bộ nội thất trên xe.

Trên xe có thùng chứa nước sinh hoạt hơn 100 lít, bình nước nóng 15 lít, máy lọc nước và máy bơm nước bơi. Hệ thống nước thải đặt dưới gầm xe, chứa được khoảng 60 lít nước thải vì nhà chị không dùng hóa chất nên nước thải vẫn rất tốt, anh chị thường dùng để tưới cây, hoặc khi muốn giải phóng thì chỉ cần đến nơi thích hợp và nhấn nút xả từ bên trong.

Bên cạnh đó xe còn có hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống quạt hút gió hai chiều, tủ bếp, bàn ăn, ván ngủ, phòng tắm đứng,....Trên xe nhà vệ sinh cũng được thiết kế đặc biệt, vợ chồng chị lắp đặt bồn cầu khô hai ngăn, nó sẽ tự động tách riêng nước tiểu, phân chứa trong gói chất mỗi tuần, hai vợ chồng chị chỉ cần thay gói chất thải một lần. Sau quá trình làm khô và phân hủy sinh học, chất thải trở thành phân hữu cơ, không gây mùi và tốt cho đất. Bên cạnh đó bồn cầu thông minh này giúp vợ chồng chị tiêu hao dưới 15 lít nước/người cho mỗi lần đi vệ sinh, giúp tiết kiệm nước khi thông thường người ta phải phí hàng chục nghìn lít nước cho nhu cầu vệ sinh hàng năm.

Cuộc sống ước mơ...

Tháng này anh chị sẽ đi đâu và làm những gì?



Cuối tháng 8 anh chị sẽ đi dung ngoạn qua Utah , thăm các địa danh như Dixie National Forest, Fish Lake National Forest, Salt Lake City,... trong vòng 10 ngày, chuyến đi này chủ yếu để anh chị làm truyền thông cho một công ty thuyền hơi nên chắc sẽ chọn những nơi có hồ, sông để chụp hình.

Giữa tháng 9 anh chị có hẹn với bạn đi du ngoạn qua 5 tiểu bang: California, Nevada, Utah, Wyomning, Montana. Thăm các địa danh như là Yellowstone National Park, Grand Tenton National Park, Glacier National Park,... Và vào đầu tháng 10, anh chị sẽ đi cùng một nhóm bạn trẻ chuyên quay phim chụp hình đi chơi chung qua Utah (Hoa Kỳ) để các bạn có dẫn chứng và cảm hứng về cuộc sống trên xe van của anh chị.

Mùa dịch bệnh việc di chuyển và sinh hoạt của anh chị có lẽ gặp nhiều khó khăn nhỉ?

Mùa dịch bệnh không ảnh hưởng gì nhiều đến anh chị. Đi đến những thắng cảnh nổi tiếng rất ít người, không có du khách nước ngoài, người bản địa cũng không đi chơi nhiều vì nhà hàng, khách sạn đóng cửa gần hết từ tháng 4 đến tháng 7, đường xá vắng vẻ, đi lại cũng nhanh hơn. Chuyến đi bằng xe van trong mùa dịch vừa có thể giữ giãn cách xã hội, vừa không phải bị tù túng ở nhà.

Mỗi ngày một view với giá "0 đồng"



Một ngày của chị bắt đầu như thế nào?

Chị thích mỗi sáng khi mở cửa xe ngập tràn ngập ánh nắng, không khí trong vắt, có tiếng chim thảnh thót hoặc tiếng suối chảy. Đôi lúc lại có vài chú sóc chạy qua lại đùa với Chloe (bé cún thành viên trên xe chị). Một ngày của anh chị có thể bắt đầu bằng 1 ly nước ấm (pha chanh hoặc là pha dấm táo) + 3 ly raw juice (như là xay cần tây + táo xanh). Và sau đó là dẫn Chloe đi chơi.

Chuyến đi gần đây nhất chị ấn tượng nhất là đi đâu? Và chị học được gì từ sau mỗi chuyến đi như thế?

Chuyến đi gần đây mà chị có ấn tượng nhất là đi khám phá những suối nước nóng tự nhiên ở Lake Mammoth. Đi bằng xe van nên anh chị tìm thấy nhiều bể nước nóng thiên nhiên ít người biết tới. Đậu xe ngay ở đó để có thể tắm nước nóng mỗi ngày. Cảm giác dậy sớm 5 giờ sáng khi khí trời lành lạnh khoảng 10 độ C cho dù là mùa hè, còn suối nước nóng thì khoảng 38 độ C, vừa tắm vừa ngắm cảnh bình minh, rất sảng khoái.

Qua chuyến đi này chị học được một bài học quý giá. Những thứ đến từ thiên nhiên đều tốt, đều rẻ thậm chí là miễn miễn phí. Lúc trước, một gói đi spa xông hơi chị trả cũng khoảng 100 đô lại không thể ngắm cảnh. Còn bây giờ tắm suối nước nóng đầy khoáng chất tốt cho sức khoẻ, bao quanh là núi non hùng vĩ… mà hoàn toàn miễn phí.

Bằng cách nào chị có thể đến rất nhiều nơi như thế và mất bao lâu để chọn địa điểm chị Mây nhỉ?

Ngay từ lúc đầu chị và chồng chọn xe đơn giản sau đó chỉ cần gắn thêm bảng như 'Hazardous Chemicals' (Hoá chất nguy hiểm) hay 'Plumping Company' (Công ty bơm nước) thì sẽ ít bị để ý. Vợ chồng chị cứ thế mà đi thôi.

Cứ đi đến nơi này là vợ chồng chị lại có kế hoạch đi nơi khác. Thường thì kế hoạch sẽ được trên trước rất lâu hoặc có khi anh chị nhiều việc thì lên kế hoạch trước 1 - 2 tháng. Hôm nay cảnh rừng ngày mai cảnh biển, đôi lúc còn là sa mạc rộng lớn.

Hôn nhân hạnh phúc hơn khi cả hai được tự do

Cuộc sống vợ chồng chị có tự do và hạnh phúc hơn khi cả hai thoát khỏi "cái kén" từ thế hệ trước không?



Anh chị tự do và hạnh phúc hơn nhiều khi thoát khỏi cái khuôn khổ mà gia đình đặt ra. Anh chị đã từng làm theo ý của ba mẹ, thời kỳ đó hai vợ chồng cãi nhau mâu thuẫn rất nhiều. Từ lúc anh chị đi theo con đường riêng của mình (vấp ngã cũng rất nhiều) nhưng con đường là do mình chọn, ngọt bùi hai đứa cùng chia sẻ,... nên vì thế mà tự do và hạnh phúc hơn.

Thời điểm này, có lẽ điều mà chị nghĩ chị đang làm tốt nhất đó là chăm sóc chồng (cười). Sau khi bắt đầu cuộc sống trên chiếc xe van hai vợ chồng càng lúc càng gắn bó và hiểu nhau hơn. Có thể nói thời điểm hiện tại là lúc hôn nhân của chị viên mãn nhất. Hồi trẻ tính tình nóng nảy, bồng bột, không cùng quan điểm. Còn bây giờ hai đứa hiểu nhau sâu sắc, kiểu không cần nói hết câu đối phương cũng biết người kia muốn gì.

Sau này thì thế nào? Vợ chồng chị sẽ vẫn ở trên xe van ngay cả khi có tuổi?

Tương lai ước mơ của chị là một cuộc sống nông trại. Khi không còn đi đây đây đi đó nữa, chị muốn mua một mảnh đất thật rộng, trồng trọt, nuôi thật nhiều chó, nhận trẻ mồ côi,… Cuộc sống nông trại cho chị có có nhiều lựa chọn, hoặc là về Việt Nam làm hoặc làm ngay ở Mỹ, tuỳ tình hình lúc đó ra sao. Còn cuộc sống trên chiếc xe van lúc nào chị cũng sẽ sẵn sàng, tuy không phải tất cả thời gian nhưng chị cũng sẽ dành ra một nửa thời gian. Một khi đã du lịch bằng xe van, rất khó để có thể đi lại kiểu du lịch truyền thống.

Quan điểm của chị về cuộc sống? Hưởng thụ hay làm việc ạ?



Quan điểm của chị về cuộc sống là sức khoẻ. Hưởng thụ hay làm việc mà không chú trọng đến sức khoẻ thì không gì bền được. Điều quan trọng hơn với chị khi nghĩ về “thiên nhiên kỳ diệu” là ai tạo ra thiên nhiên. Who is the Creator?

Chị sẽ về lại Việt Nam "nuôi cá trồng rau"?

Khi con người thấy mệt mỏi đó là lúc nên dừng chân, suy nghĩ về mục đích của cuộc đời mình. Cuộc sống “về quê nuôi cá trồng rau” hay “lên xe du mục” là một trong những cách thích hợp để mọi người tịnh tâm, nhìn lại cuộc đời mình. Tạm thời, chị chưa có ý định về Việt Nam định cư. Hiện giờ bé Chloe cũng đã lớn tuổi, không thích hợp đi máy bay nên anh chị sẽ không đi đâu nếu không có bé.

Đối với chị Mây, Chloe rất quan trọng.

Nếu một người nào đó muốn thực hiện một trành trình như vậy, theo chị Mây họ cần phải chuẩn bị điều gì?

Họ cần phải chuẩn bị tinh thần vì những tiện nghi mà họ đã quen trong xã hội hiện đại đôi khi sẽ không có. Ví dụ, khi đi bằng xe van anh chị phải dùng tiết kiệm nước ở mức tối đa. Một bình nước 130 lít nước để đi vài ngày, một người tắm chỉ được 3 phút/ ngày, rửa chén cũng phải thiệt khéo không được sử dụng nước nhiều,… Đậu xe ở những nơi hoang vu cũng tự tập tính đề cao cảnh giác, cẩn thận mọi chuyện. Nói chung đi những chuyến này vai trò người chồng rất quan trọng. Chị rất yên tâm khi đi với chồng chị; anh tháo vát (có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành xây dựng), có kỹ năng sinh tồn, lại có võ, vừa là thợ cơ khí (xe hỏng gì là anh biết sửa liền),...

Cảm ơn chị Mây về buổi phỏng vấn, chúc anh chị nhiều sức khỏe!